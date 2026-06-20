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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

مجموعه داستان «کتابخانه‌ ستاره‌ها» منتشر شد

مجموعه داستان «کتابخانه‌ ستاره‌ها» منتشر شد

بوشهر ــ کتاب «کتابخانه ستاره‌ها» مجموعه‌ داستان حجت‌ اسماعیلی‌فرد، نویسنده خوش‌ذوق بوشهری روانه بازار شد.

نویسنده مجموعه‌ «کتابخانه‌ ستاره‌ها» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چگونگی شکل‌گیری کتاب گفت: هر سفری به ستاره‌ها و کهکشان‌ها داستانی دارند که کتابی را می‌سازند و هر کتاب ستاره‌ای است که نور آن کتابخانه‌های جهان را روشن می‌کند.

حجت‌ اسماعیلی‌فرد اظهار کرد: این مجموعه داستان انتزاعی ولی در عین حال واقعی است، که شخصیت‌های واقعی با الهام از اساطیر برجسته‌ی کهن روایت را به پیش می‌برند و صفات انسانی با فلسفه‌ای عمیق پیوند می‌خورد.

نویسنده کتاب با شمردن مؤلفه‌های ممتاز این مجموعه عنوان کرد: «روح‌بخشی به رویاها و احساسات ذاتی، رونمایی از جهان تازه متن در فضایی خیال‌انگیز، نثر سلیس و روانی، تأملات فلسفی و بهره‌گیری از اسطوره‌های ایرانی» از جمله ویژگی‌هایی است که این مجموعه را در نگاه خوانندگان ادبیات داستانی خاص می‌کند.

جهان‌سازی بر اساس اسطوره‌ها

شاعر و منتقد ادبی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: «کتابخانه ستاره‌ها» نخستین مجموعه داستان‌ حجت‌ اسماعیلی‌فرد متولد ۱۳۷۸ بندر دیلم، دانشجوی کارشناسی امور تربیتی دانشگاه فرهنگیان بوشهر است، که با طراحی‌جلد فرشید ابراهیمی و صفحه‌آرایی سپیده شیرکو، توسط نشر «شنابا» به زیور طبع آراسته شده است.

غلامرضا ابراهیمی با اشاره به «فضای سورئال و تخیلی» این مجموعه گفت: افرادی که کتاب می‌خوانند، هزار زندگی را از سر می‌گذرانند و بدون هیچ هزینه‌ای سفر می‌کنند. این گفته برای مخاطبین داستان‌های «فانتزی» بیشتر حقیقت دارد؛ تنها ژانری که دنیای تخیلی در آن، بی‌تردید یک ماجراجویی جدید و رؤیایی محسوب می‌شود.

وی با معرفی این مجموعه بیان داشت: این داستان، روایتی‌ست از سفرهای رؤیایی پسری جوان به کهکشان و سیاره‌های متعدد که با اساطیر برجسته و کهن ایران ملاقات می‌کند و توشه‌ای از تجربیات، صفات انسانی و فلسفۀ عمیق و قابل تامل از هستی را درک می‌کند؛ در واقع کهکشان‌ها و ستاره‌ها الگویی از ما هستند و هر جهان آیینه‌ای موازی از خود اوست.

شاعر و منتقد بوشهری با اشاره به فضای داستان‌های این اثر گفت: «جهان‌سازی» در این ژانر که سرشار از موجودات اسطوره‌ای و جادویی کهن است، یکی از زیباترین شگفتانه‌های کتاب به شمار می‌آید.

ابراهیمی با اشاره به ویژگی‌های برجسته‌ این کتاب افزود: «زبان‌ تصویرساز، تخیل سرشار، شگفتانه‌های اساطیری، روایت خوش‌بافت، آنات شاعرانه و درهم‌آمیزی فضای ذهنی و عینی» از ویژگی‌های بارزی است که شاکله‌ی این اثر زیبا را تشکیل داده و طعمی دلپذیر به آن بخشیده است.

کد مطلب 6865597

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