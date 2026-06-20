نویسنده مجموعه «کتابخانه ستارهها» در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به چگونگی شکلگیری کتاب گفت: هر سفری به ستارهها و کهکشانها داستانی دارند که کتابی را میسازند و هر کتاب ستارهای است که نور آن کتابخانههای جهان را روشن میکند.
حجت اسماعیلیفرد اظهار کرد: این مجموعه داستان انتزاعی ولی در عین حال واقعی است، که شخصیتهای واقعی با الهام از اساطیر برجستهی کهن روایت را به پیش میبرند و صفات انسانی با فلسفهای عمیق پیوند میخورد.
نویسنده کتاب با شمردن مؤلفههای ممتاز این مجموعه عنوان کرد: «روحبخشی به رویاها و احساسات ذاتی، رونمایی از جهان تازه متن در فضایی خیالانگیز، نثر سلیس و روانی، تأملات فلسفی و بهرهگیری از اسطورههای ایرانی» از جمله ویژگیهایی است که این مجموعه را در نگاه خوانندگان ادبیات داستانی خاص میکند.
جهانسازی بر اساس اسطورهها
شاعر و منتقد ادبی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: «کتابخانه ستارهها» نخستین مجموعه داستان حجت اسماعیلیفرد متولد ۱۳۷۸ بندر دیلم، دانشجوی کارشناسی امور تربیتی دانشگاه فرهنگیان بوشهر است، که با طراحیجلد فرشید ابراهیمی و صفحهآرایی سپیده شیرکو، توسط نشر «شنابا» به زیور طبع آراسته شده است.
غلامرضا ابراهیمی با اشاره به «فضای سورئال و تخیلی» این مجموعه گفت: افرادی که کتاب میخوانند، هزار زندگی را از سر میگذرانند و بدون هیچ هزینهای سفر میکنند. این گفته برای مخاطبین داستانهای «فانتزی» بیشتر حقیقت دارد؛ تنها ژانری که دنیای تخیلی در آن، بیتردید یک ماجراجویی جدید و رؤیایی محسوب میشود.
وی با معرفی این مجموعه بیان داشت: این داستان، روایتیست از سفرهای رؤیایی پسری جوان به کهکشان و سیارههای متعدد که با اساطیر برجسته و کهن ایران ملاقات میکند و توشهای از تجربیات، صفات انسانی و فلسفۀ عمیق و قابل تامل از هستی را درک میکند؛ در واقع کهکشانها و ستارهها الگویی از ما هستند و هر جهان آیینهای موازی از خود اوست.
شاعر و منتقد بوشهری با اشاره به فضای داستانهای این اثر گفت: «جهانسازی» در این ژانر که سرشار از موجودات اسطورهای و جادویی کهن است، یکی از زیباترین شگفتانههای کتاب به شمار میآید.
ابراهیمی با اشاره به ویژگیهای برجسته این کتاب افزود: «زبان تصویرساز، تخیل سرشار، شگفتانههای اساطیری، روایت خوشبافت، آنات شاعرانه و درهمآمیزی فضای ذهنی و عینی» از ویژگیهای بارزی است که شاکلهی این اثر زیبا را تشکیل داده و طعمی دلپذیر به آن بخشیده است.
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