مجموعه اشعار «هزار تو» و «شهید کوه سیاه» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، شاعر و منتقد بوشهری شنبه شب در جمع شاعران و ادب‌دوستان با معرفی کتاب «هزار تو» گفت: این مجموعه اثر حدیث زنگنه شاعر جوان دشتستانی است، که در قالب «غزل» سروده شده و با رویکرد زبان معاصر و تأملات عاشقانه و اجتماعی همراه است.



غلامرضا ابراهیمی عنوان کرد: حدیث زنگنه در زمره‌ شاعران خوش‌ذوق و و آینده‌داری است که به تعبیر خودش «شعر در رگهایش، جهانش و چمدانش جاری است».

وی با اشاره به ویژگی های برجسته‌ این کتاب افزود: این مجموعه حرکت رو به جلو شاعر را در عرصه‌ ادبیات امروز روایت می‌کند؛ که از مصادیق برجسته‌ای چون «آنات شاعرانه، حس زنانگی، عینیت‌گرایی، دکلماسیون طبیعی گفتار، کشف و فرم‌های تازه بیانی و عاطفه‌ای غنی» بهره‌ می‌گیرد.

ابراهیمی با معرفی مجموعه «شهید کوه سیاه» گفت: این کتاب دل سروده‌های شاعر پیشکسوت آیینی «محمدحسن زنگنه» درباره امامزاده شاه‌محمد فیروز ملقب به «شاه پسرمرد» است که در قالب «غزل و مثنوی» با زبانی ساده و بی‌پیرایه آراسته شده است.

مدیر نشر شنابا خاطرنشان کرد: در این اثر که با مقدمه‌ ناشر، شجره‌نامه و عکس‌هایی از امام‌زاده همراه است، خالق مجموعه در ۲۹ شعر به معرفی امام‌زاده، وجه تسمیه، چگونگی شهادت و کرامات و معجزات شهید جوان کوه‌سیاه از اعقاب امام زین‌العابدین (ع) پرداخته است.

وی تاکید کرد: این کتاب در نوع خود به‌عنوان «اولین‌ها» در استان بوشهر محسوب می‌شود؛ زیرا کمتر تا کنون شاهد تدوین یک مجموعه کامل شعر، درراستای معرفی و تکریم از امام‌زاده‌ها بوده‌ایم.

ابراهیمی با اشاره به رونمایی همزمان این دو مجموعه افزود: کتاب«شهید کوه‌سیاه» و « هزار تو » اثر طبع پدر و فرزندی شاعر و دلداده اهل‌بیت(ع) است که به تازگی توسط نشر «شنابا» روانه بازار شده است.

مجید عابدی با اشاره به مجموعه «هزار تو » گفت: برای نقد یک کتاب، باید نگاهی به کالبدشناسی «متن» به معنای خاص علمی داشته باشیم؛ متن به معنای هرچیزی که سامانه‌ ذهن مخاطب را به کار بیندازد تا به شگفتانه‌های اثر برسیم؛ از این منظر نیمی از این کتاب به تعریفی واقعی از «متن» می‌رسد.

شاعر و منتقد بوشهری عنوان کرد: شاعر مجموعه «هزار تو» در فضای غزل امروز و جریانات رو به جلو آن نفس می‌کشد؛ وقتی با جهان تازه‌ متن مواجه می‌شویم، احترام به اندیشه‌ خواننده و حال‌ها و موقعیت‌ها به‌ خوبی رعایت شده است.

عابدی با اشاره به وسعت جهان‌بینی شاعر در به تصویر کشیدن دغدغه‌های انسانی و اجتماعی خاطرنشان کرد: شاعری می‌تواند به افق نگاه وسیع برسد که به خویشتن خویش و توانمندی‌های ویژه در حوزه‌ خلق اندیشه و بیان دست یابد.



وی با برشمردن ویژگی‌های شاخص شعر حدیث زنگنه افزود: هنجار گریزی‌های مطبوع در قالب و محتوا ، دایره‌ ویژه مفاهیم واژگانی، پوست‌اندازی در حوزه معانی و زبان صمیمی و عاطفی از جمله مولفه‌هایی است که به مجموعه ایشان رنگ و طعم دلپذیری بخشیده است.

بشیری علوی با اشاره به مقوله‌ زبان در مجموعه‌ «هزار تو» گفت: یکی از شگفتی‌های این کتاب زبان آن است که نشان می‌دهد شاعر از تجربه‌های شاعری به خوبی استفاده کرده و از زبان خوب، پاک و شفاف و سنجیده برخوردار است.

خالق «نیم قرن شعر بوشهر» خاطرنشان کرد: این کتاب در برگیرنده‌ زاویه‌ دید تازه پست مدرنیسم در حوزه‌ شعر دینی است که در ردیف کتاب‌های اول شعر جوان قرار می‌گیرد.



علوی اظهار کرد: شاعر در این مجموعه از جملات ساده و تکیه‌کلام‌ها با شگردها و کارکردهای زبانی تازه بهره می‌گیرد، که نشان از سطح وسیع دانش و مطالعه شاعر است.

نویسنده و مدرس دانشگاه افزود: در پشت بعضی از اشعار «هزار تو» نارضایتی‌های یک راوی، مستور است که صدای «اعتراض» یک زن شاعر را روایت می‌کند؛ حدیث زنگنه در این مجموعه به خوبی تغزل، انسان و دگراندیشی را به تماشا نشسته است.

در این آیین که با استقبال شاعران و نویسندگان استان همراه بود؛ حسین نوری فیروزی، نوذر فولادی و مهران بی‌شک شعرخوانی کردند و از مجموعه اشعار «هزار تو و شهید کوه سیاه» رونمایی شد.