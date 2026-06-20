خانی: توجه به محیط زیست در محرم مصداق امر به معروف و نهی از منکر است

به گزارش خبرنگار مهر، علی خانی صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از سنتهای پسندیده مذهبی در ایام محرم و صفر، اطعام نیازمندان و پذیرایی از عزاداران حسینی است، اما متأسفانه استفاده گسترده از ظروف یکبارمصرف پلاستیکی و تولید حجم انبوه پسماند، آسیبهای جدی به محیط زیست وارد میکند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: از همین رو از تمامی هماستانیهای عزیز درخواست داریم با هدف صیانت از محیط زیست، به پویش محرم سبز بپیوندند.
خانی با تأکید بر اینکه توجه به مسائل زیستمحیطی در این ایام، مصداق بارز امر به معروف و نهی از منکر است، افزود: مدیریت پسماند در هیئتها نه تنها یک وظیفه اجتماعی، بلکه اقدامی اخلاقی برای حفظ سلامت عمومی جامعه به شمار میرود.
وی ادامه داد: هر ساله حجم زیادی از نذورات در ظروف پلاستیکی توزیع میشود که در تماس با غذاهای گرم و چرب، مواد شیمیایی خطرناکی آزاد میکنند؛ از این رو توصیه مؤکد داریم شهروندان در توزیع نذورات، چای و نوشیدنیها از ظروف یکبارمصرف تجزیهپذیر یا ظروف چندبارمصرف استفاده کنند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی ضمن تأکید بر مسئولیتپذیری اجتماعی در این پویش خاطرنشان کرد: از تمامی مسئولان هیئتها و تکایا انتظار داریم با همکاری شهروندان، بر جمعآوری ظروف و پسماندها در محل توزیع نذورات نظارت دقیق داشته باشند و از رهاسازی زبالهها در معابر عمومی بهطور جدی جلوگیری کنند.
خانی افزود: همچنین ضروری است ضمن صرفهجویی در مصرف آب، برق و سایر حاملهای انرژی، از اسراف در نذورات و پذیراییها نیز پرهیز شود.
وی در پایان با اشاره به نقش مؤثر ائمه جماعات در ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: از ائمه جماعات مساجد، مبلغان دینی، مداحان اهل بیت(ع)، خادمان مواکب، فعالان فرهنگی و گروههای مردمی درخواست داریم در برنامهها و سخنرانیهای ایام محرم، مفاهیم کاربردی زیستمحیطی را به عزاداران منتقل کنند تا با مشارکت همگانی، شاهد برگزاری مراسمی باشکوه، بهداشتی و دوستدار طبیعت در قالب پویش محرم سبز باشیم.
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