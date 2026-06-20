به گزارش خبرنگار مهر، احمد نفیسی پیش از ظهر شنبه از انجام عملیات خنثیسازی و انفجار کنترلشده مهمات بازمانده از حملات آمریکایی-صهیونیستی در شهر بندرعباس خبر داد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار هرمزگان، اظهار کرد: در راستای پاکسازی و ایمنسازی مناطق شهری از پرتابههای عملنکرده و باقیمانده دشمن، عملیات انفجار کنترلشده روز شنبه ۳۰ خرداد ماه در مناطقی از شهر بندرعباس انجام خواهد شد.
نفیسی با اشاره به شدت صدای احتمالی این انفجارها، تصریح کرد: صدای انفجارها ممکن است شدید باشد و در نقاط مختلف شهر شنیده شود، اما این عملیات با رعایت کامل اصول ایمنی و توسط نیروهای متخصص صورت میگیرد و هیچ گونه خطر جانی و مالی متوجه شهروندان نیست.
معاون استاندار هرمزگان از مردم بندرعباس خواست ضمن حفظ آرامش، به شایعات و اخبار غیررسمی در فضای مجازی توجه نکنند و اخبار را صرفاً از طریق مراجع معتبر پگیری کنند.
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