به گزارش خبرگزاری مهر، احمد نفیسی اظهار کرد: به دلیل اجرای عملیات خنثیسازی و انفجار کنترلشده بقایای مهمات عملنکرده و باقیمانده از حملات آمریکایی-صهیونیستی در مناطقی از روستای مسن قشم، احتمال شنیده شدن صدای انفجار در نقاطی از جزیره قشم در روز یکشنبه چهارم مرداد وجود دارد.
وی با بیان اینکه این انفجارها در چارچوب عملیات ایمنسازی منطقه انجام میشود، افزود: شدت صدای انفجارها ممکن است قابل توجه باشد، اما این عملیات از پیش برنامهریزی شده و کاملاً کنترلشده است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان از شهروندان خواست با حفظ آرامش، به شایعات توجه نکنند و تأکید کرد: جای هیچگونه نگرانی نیست و تمامی اقدامات لازم برای حفظ ایمنی منطقه انجام شده است.
نظر شما