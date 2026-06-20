به گزارش خبرگزاری مهر، آیین افتتاحیه بوستان باغ ایرانی «مینوی بهشت» در قالب دویست و بیست و یکمین پویش امید و افتخار روز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵ با حضور داود گودرزی معاون خدمات شهری ومحیطزیست شهرداری تهران، عباسعلینوبخت مدیرعامل سازمان بوستان ها و فضای سبز شهرداری تهران و مهدی پیرهادی عضو شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.
عباسعلی نوبخت، مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران در این مراسم با تأکید بر تغییر رویکرد مدیریت شهری نسبت به مقوله فضای سبز، گفت: فضای سبز صرفاً یک عنصر تزئینی یا خدماتی نیست، بلکه ریه تنفسی شهر، یک زیرساخت پایدار و حصاری در برابر تلاطمها و تهدیدهای اقلیمی به شمار میرود.
وی اظهارکرد: طی ۲۷۷ روزی که توفیق خدمت در این مجموعه را داشتهام، تلاش کردهایم با نگاهی متفاوت به مقوله فضای سبز در کلانشهر تهران بنگریم. بر همین اساس، سه راهبرد «توسعه هوشمند»، «صیانت علمی» و «عدالت در توزیع» به عنوان محورهای اصلی فعالیت سازمان در سال گذشته تعریف و دنبال شد.
مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران افزود: مأموریت این سازمان صرفاً کاشت درخت نیست بلکه هدف، طراحی و مهندسی یک اکوسیستم پایدار برای نسلهای آینده است. در همین راستا، اقدامات متعددی از جمله بازپیرایی و توسعه جنگلهای پیرامونی تهران، احداث بوستانهای محلی و منطقهای، استقرار سامانههای هوشمند مدیریت منابع آب، استفاده حداکثری از پساب برای آبیاری فضای سبز و کاهش وابستگی به منابع آب زیرزمینی در دستور کار قرار گرفته است.
نوبخت با اشاره به برخی اقدامات اجرایی سازمان تصریح کرد: آغاز برداشت احجام فضای سبز با هدف افزایش شفافیت در قراردادهای نگهداشت و همچنین نهضت خرید و تملک اراضی برای تبدیل آنها به فضای سبز، از دیگر برنامههایی است که وارد مرحله عملیاتی شده است.
افزایش ۹ هکتاری عرصه فضای سبز از طریق خرید و تملک در دوره ششم مدیریت شهری
وی با بیان اینکه در دوره ششم مدیریت شهری حدود ۹ هکتار عرصه از طریق خرید و تملک به فضای سبز شهر افزوده شده است، خاطرنشان کرد: از این میزان، حدود ۳ هکتار معادل ۳۵ درصد تنها در سال گذشته محقق شده که نشاندهنده شتابگیری این روند است.
مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه فضای سبز در سطح شهر گفت: مناطق ۷، ۸، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و ۱۷ تهران از جمله مناطق کمبرخوردار از نظر سرانه فضای سبز هستند و تلاش داریم با همکاری مدیریت شهری، شورای اسلامی شهر تهران و همراهی شهروندان، زمینه ایجاد یک اکوسیستم پایدار و متناسب با شرایط اقلیمی را در این مناطق فراهم کنیم.
وی همچنین از تشکیل کمیته فنی تخصصی در سازمان بوستانها خبر داد و افزود: در این کمیته از ظرفیت استادان دانشگاههای مرتبط، متخصصان مؤسسه تحقیقات آب و خاک، کارشناسان باتجربه و بازنشسته سازمان منابع طبیعی و سایر صاحبنظران این حوزه استفاده میشود تا با بهرهگیری از دانش علمی و تجربی، زمینه توسعه پایدار فضای سبز در تهران فراهم شود.
نوبخت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در حوزه درختکاری اظهار کرد: امروز گرد هم آمدهایم تا به توصیهها و رهنمودهای مقام معظم رهبری در زمینه تداوم نهضت درختکاری لبیک بگوییم و این حرکت را تا پایان فصل بهار ادامه دهیم.
کاشت چهار اصله درخت به یاد شهدای کشور
وی با اشاره به کاشت چهار اصله درخت به یاد شهدای کشور گفت: در این مراسم، چهار اصله درخت بلوط به یاد شهید عزیز، «عظیم دوستیفرد» و سایر شهدای گرانقدر کشور غرس خواهد شد. انتخاب درخت بلوط نیز به دلیل ویژگیهای منحصربهفرد آن صورت گرفته است.
مدیرعامل سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران افزود: بلوط نماد استقامت، ماندگاری و پایداری است؛ همانگونه که ملت ایران در برابر سختیها و دشمنیها ایستادگی کرده است. این درخت هرچه بیشتر در معرض آسیب و فشار قرار گیرد، ریشهها و شاخههای مستحکمتری پیدا میکند و از این منظر، نمادی شایسته برای یادبود شهدا و تجلیل از روحیه مقاومت ملت ایران به شمار میرود.
تنها دو محله در تهران فاقد بوستان هستند
مهدی پیرهادی، عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهید عظیم دوستی، گفت: جا دارد از خانواده این شهید عزیز و همچنین تلاشهای ارزشمند وی در حوزه نگهداشت و توسعه فضای سبز یاد و قدردانی کنیم.
پیرهادی همچنین با قدردانی از مدیران شهری و عوامل اجرایی پروژه اظهارکرد: حدود یک سال و نیم پیش از این محل بازدید داشتیم و در آن زمان این محدوده بهعنوان یک زمین بیدفاع شهری شناخته میشد. امروز با تلاش شهرداری منطقه، معاونت خدمات شهری و سازمان بوستانها، این مجموعه به بهرهبرداری رسیده و به یک بوستان ایرانی تبدیل شده است.
وی با بیان اینکه مساحت این بوستان بیش از ۱۱ هزار مترمربع است، افزود: در دوره ششم مدیریت شهری تاکنون حدود ۱۳۶ بوستان در سطح شهر تهران احداث شده است که بخش قابل توجهی از آنها در مناطق و محلات کمبرخوردار قرار دارند.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به برخی فضاسازیها علیه اقدامات مدیریت شهری گفت: ممکن است افرادی تمایلی به شنیدن و انتشار اخبار خوب نداشته باشند و تلاش کنند دستاوردهای مدیریت شهری را زیر سؤال ببرند اما مردم بهترین قضاوتکنندگان هستند. شهروندان به خوبی میدانند این اراضی پیش از اجرای پروژهها چه وضعیتی داشته و امروز به چه فضاهای ارزشمند و قابل استفادهای تبدیل شدهاند.
وی تأکید کرد: تمامی بوستانهایی که در این دوره مدیریت شهری از طریق خرید و تملک اراضی ایجاد شدهاند، بر اساس مطالعات کارشناسی، ضوابط قانونی و با نظارت دقیق کمیتههای تخصصی انتخاب شدهاند. در این فرآیند نمایندگان شورای شهر، شهرداری تهران و سازمان بوستانها حضور داشته و بر روند تملک و اجرای پروژهها نظارت مستمر داشتهاند.
پیرهادی با اشاره به تمرکز مدیریت شهری بر مناطق کمبرخوردار گفت: عمده بوستانهای احداثشده در محلاتی ایجاد شدهاند که با کمبود سرانه فضای سبز مواجه بودند. امروز تنها دو محله در تهران فاقد بوستان هستند که یکی از آنها محله نبیاکرم است و امیدواریم با اقدامات در دست اجرا، این کمبود نیز برطرف شود تا هیچ محلهای در شهر تهران فاقد بوستان نباشد.
وی یکی از مهمترین اقدامات زیرساختی دوره ششم مدیریت شهری را تدوین طرح جامع فضای سبز شهر تهران دانست و افزود: برای نخستین بار در تاریخ مدیریت شهری تهران، طرح جامع فضای سبز تدوین شده و آماده بررسی و تصویب در شورای اسلامی شهر تهران است. این در حالی است که شهری با این وسعت و جمعیت تاکنون فاقد چنین سند راهبردی بوده است.
آماده شدن طرح جامع آب خام فضای سبز شهر تهران
عضو شورای اسلامی شهر تهران همچنین از آماده شدن طرح جامع آب خام فضای سبز شهر تهران خبر داد و گفت: این طرح نیز از جمله اقدامات مهم و زیربنایی این دوره مدیریت شهری است که بهزودی مراحل تصویب خود را طی خواهد کرد.
پیرهادی با اشاره به بحران کمآبی و ضرورت تأمین منابع پایدار برای آبیاری فضای سبز تصریح کرد: اگر از سال ۱۴۰۰ و با دستور شهردار تهران، برنامه انتقال پساب و استفاده از منابع آب جایگزین برای آبیاری فضای سبز در دستور کار قرار نمیگرفت، امروز بخش قابل توجهی از فضای سبز شهر تهران با آسیبهای جدی مواجه شده بود.
وی خاطرنشان کرد: اقدامات انجامشده در زمینه انتقال پساب، تأمین آب خام و کاهش وابستگی فضای سبز به منابع آب شرب، از مهمترین پروژههای راهبردی مدیریت شهری در سالهای اخیر بوده که نقش مؤثری در حفظ و پایداری فضای سبز پایتخت ایفا کرده است.
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