یک کشته و ۸۹ زخمی در برخورد قطار در شرق انگلستان

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از بیبیسی، در میان مجروحان، ۱۱ نفر جراحات بسیار جدی، ۲۲ نفر جراحات جدی و ۵۶ نفر دیگر جراحات جزئی داشتند.
رسانههای بریتانیا روز شنبه گزارش دادند که این حادثه زمانی رخ داد که یک سرویس قطار سریعالسیر فرودگاه لوتون با یک سرویس راهآهن شرق میدلندز برخورد کرد.
سرویس آمبولانس اعلام کرد که تعداد زیادی از منابع، از جمله بیش از ۲۰ آمبولانس، تیمهای واکنش به مناطق خطرناک و شش آمبولانس هوایی را به محل حادثه اعزام کرده است.
این سرویس افزود: تمام بیمارانی که جراحات بسیار شدیدی داشتند، اکنون از محل حادثه به بیمارستان منتقل شدهاند.
به گزارش رسانههای بریتانیا، این حادثه همچنین باعث اختلال عمده در خدمات ریلی شد.
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