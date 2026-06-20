به گزارش خبرنگار مهر، آیین نامگذاری «خیابان شهدای محیط‌بان» و کاشت چهار اصله نهال به یاد شهدای محیط‌بان استان بوشهر و مرحوم محمد رستمی (محیط بان شهرستان گناوه)، با حضور امام جمعه، معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار، شهردار، رؤسای ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی، نماینده سپاه و شبکه بهداشت و درمان، محیط‌بانان و جمعی از دوستداران طبیعت در شهر گناوه برگزار شد.

در این مراسم، یکی از خیابان‌های شهر گناوه به منظور پاسداشت رشادت‌ها و خدمات محیط‌بانان به نام «شهدای محیط‌بان» نامگذاری شد و همچنین چهار اصله نهال به یاد و خاطره شهیدان «کشاورز، بیرمی و محمدی» شهدای محیط بان استان و مرحوم «محمد رستمی»، محیط‌بان شهرستان گناوه، غرس شد.

زنده نگه داشتن یاد شهدای محیط‌بان، ترویج فرهنگ مسئولیت‌پذیری در جامعه است

امام جمعه گناوه صبح شنبه در این آیین با اشاره به جایگاه ارزشمند محیط‌بانان در صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست اظهار کرد: حفظ محیط زیست یک مسئولیت همگانی است و کسانی که در این مسیر با ایثار و ازخودگذشتگی تلاش می‌کنند، شایسته تکریم و قدردانی هستند.

حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی افزود: زنده نگه داشتن یاد شهدای محیط‌بان، اقدامی فرهنگی و اثرگذار برای انتقال مفاهیم ایثار، تعهد اجتماعی و حفاظت از طبیعت به نسل‌های آینده است.

امام جمعه گناوه گفت: نامگذاری خیابان شهدای محیط‌بان و کاشت نهال به یاد حافظان طبیعت، اقدامی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار، مسئولیت‌پذیری و حفاظت از محیط زیست است.

نامگذاری خیابان شهدای محیط‌بان، تجلیل از حافظان طبیعت است

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه نیز گفت: نامگذاری خیابان شهدای محیط‌بان و کاشت نهال به یاد این عزیزان، اقدامی فرهنگی برای زنده نگه داشتن نام و مسیر حافظان محیط زیست است.

زینت اسماعیلی با تقدیر از همه ادارات و دستگاه ها و نهادهایی که در این اقدام ارزشمند با محیط زیست شهرستان همکاری و همراهی داشتند،اظهار کرد: این مراسم با هدف پاسداشت مقام شهدای محیط‌بان و تکریم خادمان عرصه محیط زیست در شهر گناوه برگزار شد و نهال‌های کاشته‌شده به عنوان یادگارهایی سبز، یاد و نام این عزیزان را برای نسل‌های آینده ماندگار خواهد کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گناوه افزود: محیط‌بانان با ایثار و تلاش شبانه‌روزی در صیانت از منابع طبیعی و حیات وحش، نقش مهمی در حفظ سرمایه‌های ملی دارند و تکریم مقام آنان، ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست در جامعه است.

اسماعیلی ادامه داد: نهال‌های کاشته شده نمادی از حیات، ماندگاری و استمرار راه محیط‌بانانی است که عمر و توان خود را در مسیر حفاظت از طبیعت صرف کردند.

در ادامه این مراسم، حاضران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محیط‌بان و خادمان عرصه محیط زیست، از خدمات و تلاش‌های آنان در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور تجلیل کردند.

