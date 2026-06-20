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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۷

ایرانداک اعلام کرد؛

آمار پایان نامه‌های دانلود شده؛ ۱۰ رشته پرطرفدار معرفی شد

آمار پایان نامه‌های دانلود شده؛ ۱۰ رشته پرطرفدار معرفی شد

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد: تمام‌متن ۳۷۰ هزار پایان‌نامه‌ ورساله‌ پایگاه اطلاعات علمی ایران را ۱۲۰ هزارکاربر، نزدیک به یک میلیون باردر سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، دریافت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه فصل سوم «آیین‌نامه ثبت و اشاعة پیشنهادها، پایان‌نامه‌ها، و رساله‌های تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آن‌ها» (شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۶/۹/۱۳۹۵)؛ دسترسی آزاد و رایگان به تمام‌متن پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها (پارسا) در پایگاه اطلاعات علمی ایران «گنج» (به نشانی GANJ.IRANDOC.AC.IR)، از سال ۱۳۹۵ و با پرچم‌داری دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های این وزارت آغاز شد. بر پایة این آیین‌نامه؛ اطلاعات کتاب‌شناختی، چکیده، و ۲۰ برگ نخست هر پارسا؛ بی‌درنگ پس از ثبت در ایرانداک در دسترس همگان گذارده می‌شوند. در همین چارچوب نیز دسترسی آزاد و رایگان به تمام‌متن پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد پس از ۱۸ ماه و رساله‌های دکتری پس از ۳۰ ماه از زمان دفاع، برای همگان در «گنج» فراهم شد. کاربران می‌توانند در هر هفت روز، ‌ تمام‌متن پنج پارسا را دریافت (دانلود/مشاهده) کنند.

بر این پایه، در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، دسترسی رایگان به تمام‌متن ۷۷۹.۷۳۳ پایان‌نامة کارشناسی ارشد و ۹۵.۸۶۵ رسالة دکتری در «گنج» فراهم بود. در این سال تحصیلی، تمام‌متن ۳۲۹.۹۸۶ پایان‌نامه و ۳۹.۹۵۰ رساله را ۱۲۰ هزار کاربر، نزدیک به یک میلیون بار دریافت کردند. جدول زیر گنجینه‌های پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) و آمار دریافت آن‌ها را در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ نشان می‌دهد.

گنجینه

شمار

(عنوان)

شمار

(تمام‌متن)

شمار دریافت

(بدون تکرار)

درصد

دریافت

شمار دریافت

(با تکرار)

میانگین دریافت هر مدرک

پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد

۸۶۲.۵۰۵

۷۷۹.۷۳۳

۳۲۹.۹۸۶

۴۲

۷۰۳.۲۴۲

۲.۱۳

رساله‌های دکتری

۱۲۲.۸۳۲

۹۵.۸۶۵

۳۹.۹۵۰

۴۱

۱۰۱.۵۳۹

۲.۵۴

همه

۹۸۵.۳۳۷

۸۷۵.۵۹۸

۳۶۹.۹۳۶

۴۲

۸۰۴.۷۸۱

۲.۱۷

شمار و میانگین دریافت تمام‌متن پارساها در هفت سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در جدول زیر آمده‌اند. در این سال‌ها، تمام‌متن پارساها، روی هم نزدیک به ده میلیون بار دریافت شده‌اند.

سال

تحصیلی

شمار دریافت

(با تکرار)

میانگین دریافت روزانه

در ۳۶۵ روز (با تکرار)

۱۳۹۷-۱۳۹۶

۴۳۲.۶۰۵

۱.۱۸۵

۱۳۹۸-۱۳۹۷

۱.۵۱۷.۰۲۶

۴.۱۵۶

۱۳۹۹-۱۳۹۸

۱.۵۸۰.۰۶۴

۴.۳۲۸

۱۴۰۰-۱۳۹۹*

۱.۱۸۴.۶۸۸

۳.۲۴۶

۱۴۰۱-۱۴۰۰

۱.۵۱۸.۲۸۴

۴.۱۵۹

۱۴۰۲-۱۴۰۱

۱.۴۵۹.۸۷۹

۳.۹۹۹

۱۴۰۳-۱۴۰۲

۱.۴۳۰.۹۶۹

۳.۹۲۰

۱۴۰۴-۱۴۰۳

۸۰۴.۷۸۱

۲.۲۰۵

دسترسی به تمام‌متن پارساها از یکم دی تا پایان سال ۱۳۹۹ شدنی نبود.

شمار دریافت تمام‌متن پارساها در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ برای هفت گروه آموزشی در جدول زیر آمده است. همان‌گونه که در این جدول دیده می‌شود، بیشترین پارساهای دریافت شده برای گروه آموزشی علوم انسانی بوده‌اند.

رتبه

گروه

شمار دریافت

(بدون تکرار)

درصد نسبی

رتبه

گروه

شمار دریافت

(بدون تکرار)

درصد نسبی

۱

علوم انسانی

۲۰۳.۱۳۸

۵۴.۹۱

۵

علوم پزشکی

۶.۶۶۹

۱.۸

۲

علوم پایه

۳۴.۷۸۳

۹.۴

۶

هنر

۳۰.۸۲۴

۸.۳۳

۳

فنی و مهندسی

۶۸.۱۱۰

۱۸.۴۱

۷

دامپزشکی

۳.۰۲۷

۰.۸

۴

کشاورزی

۲۳.۲۹۵

۶.۳

همه

۳۶۹.۹۳۶

۱۰۰

کاربران در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، تمام‌متن پارساهای ۶۶۰ مؤسسه را دریافت کرده که بیشترین آن‌ها از دانشگاه تهران بوده‌اند. دانشگاه‌های علامة طباطبائی، تربیت مدرس، فردوسی مشهد و دانشگاه تبریز نیز در جایگاه‌های دوم تا پنجم هستند. شمار دریافت تمام‌متن پارساهای ۱۰ مؤسسة نخست در جدول زیر آمده است.

رتبه

نام مؤسسه

شمار پارسا

در گنج

شمار دریافت

(با تکرار)

درصد

دریافت

رتبه

نام مؤسسه

شمار پارسا

در گنج

شمار دریافت

(با تکرار)

درصد

دریافت

۱

دانشگاه تهران

۷۲.۷۱۲

۱۸.۹۶۰

۲۶.۰۷

۶

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

۲۱.۲۶۴

۹.۵۹۳

۴۵.۱۱

۲

دانشگاه علامه طباطبائی

۲۴.۲۶۹

۱۲.۴۴۵

۵۱.۲۷

۷

دانشگاه شهید بهشتی

۲۲.۳۵۵

۸.۳۵۳

۳۷.۳۶

۳

دانشگاه تربیت مدرس

۳۶.۷۷۱

۱۱.۲۷۷

۳۰.۶۶

۸

دانشگاه پیام نور استان تهران

۱۸.۶۶۰

۷.۰۰۰

۳۷.۵۱

۴

دانشگاه فردوسی مشهد

۳۰.۲۲۱

۱۰.۹۰۵

۳۶.۰۸

۹

دانشگاه گیلان

۱۶.۸۲۴

۶.۰۱۸

۳۵.۷۷

۵

دانشگاه تبریز

۲۸.۷۹۴

۹.۶۵۲

۳۳.۵۲

۱۰

دانشگاه الزهرا (س)

۱۳.۷۱۶

۵.۸۹۱

۴۲.۹۴

شمار دریافت تمام‌متن پارساها برای ۲۰ رشتة نخست در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در جدول زیر آمده است. همان ‌گونه که این جدول نشان می‌دهد، بیشترین دریافت تمام‌متن پارسا برای رشتة روان‌شناسی بوده است و رشته‌های مدیریت، علوم تربیتی، حقوق، و الهیات و معارف اسلامی نیز در جایگاه‌های دوم تا پنجم هستند.

رتبه

رشته

شمار دریافت

(با تکرار)

رتبه

رشته

شمار دریافت

(با تکرار)

۱

روان‌شناسی

۹۱.۸۹۸

۱۱

جغرافیا

۱۶.۳۶۹

۲

حقوق

۵۸.۰۹۶

۱۲

علوم اجتماعی

۱۵.۷۶۷

۳

مدیریت

۵۶.۸۷۱

۱۳

مهندسی برق

۱۵.۶۵۵

۴

علوم تربیتی

۵۴.۴۹۳

۱۴

زبان و ادبیات خارجی

۱۵.۳۷۵

۵

الهیات و معارف اسلامی

۴۳.۷۹۶

۱۵

مهندسی مکانیک

۱۴.۹۴۱

۶

معماری

۳۰.۵۴۷

۱۶

شیمی

۱۴.۵۴۲

۷

مهندسی عمران

۲۵.۲۷۹

۱۷

هنرهای تجسمی (هنرهای تصویری)

۱۲.۶۲۲

۸

مهندسی کشاورزی

۲۴.۶۰۰

۱۸

تاریخ

۱۱.۷۴۹

۹

تربیت بدنی و علوم ورزشی

۲۱.۱۹۵

۱۹

حسابداری

۱۱.۴۷۱

۱۰

زبان و ادبیات فارسی

۱۸.۰۴۷

۲۰

پژوهش هنر

۱۰.۸۹۵

کاربران «گنج» تمام‌متن ۸۰۴.۷۸۱ پارسا را در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ دریافت کرده‌اند. جدول زیر ۲۰ پارسا (۲۰ پایان‌نامه) را نشان می‌دهد که کاربران بیش‌تر از دیگر پارساها دریافت کرده‌اند.

رتبه

پارسا

شمار

دریافت

رتبه

پارسا

شمار

دریافت

۱

بررسی رابطه اضطراب امتحان، هوش هیجانی و راهبردهای مقابله با استرس، با موفقیت تحصیلی

۹۵

۱۱

بررسی رابطه سازگاری اجتماعی، سازگاری تحصیلی و سازگاری هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان دوره متوسطه

۷۳

۲

نقش واسطه‌گری سبک‌های دلبستگی در بین سبک‌های فرزندپروری و رشد اجتماعی

۹۵

۱۲

بررسی نقش میانجی انزواطلبی در رابطه میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی با عملکرد تحصیلی و مشکلات رفتاری هیجانی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر مشهد

۷۲

۳

اثربخشی زوج‌درمانی هیجان‌مدار فراشناختی بر پرخاشگری پنهان ارتباطی، نشخوار فکری و تحمل پریشانی عاطفی زوجین متعارض

۹۳

۱۳

ارتباط کارکرد خانواده، دشواری در تنظیم هیجان و ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی با اعتیادپذیری

۷۲

۴

امکان‌سنجی کاربرد هوش مصنوعی در برنامه‌ریزی درسی (آموزش عالی)

۹۲

۱۴

نقش واکنش‌گری هیجانی، تمایزیافتگی خود و خودابرازگری در پیش‌بینی احساس تعلق به مدرسه و اشتیاق تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

۷۱

۵

هوش مصنوعی در نظام مالکیت فکری

۹۰

۱۵

نقش هوش اخلاقی و حمایت اجتماعی در پیش‌بینی گرایش به رفتار پرخطر نوجوانان تحت پوشش بهزیستی

۷۱

۶

رابطه بین تعارض زناشویی، دلزدگی زناشویی و رضایت زناشویی با سازگاری زناشویی از طریق میانجیگری بخشودگی زناشویی در افراد درگیر پیمان‌شکنی

۹۰

۱۶

بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با شادکامی

۷۱

۷

تأثیر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بر قراردادهای راجع به اموال غیر منقول

۸۰

۱۷

شناسایی کاربردهای هوش مصنوعی در توسعه‌ کارآفرینی آموزشی

۷۱

۸

شناسایی شاخص‌های ارزیابی فرهنگ سازمان با رویکرد تحلیل مضمون (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی)

۸۰

۱۸

اثربخشی بازی‌درمانی بر کاهش پرخاشگری و ارتقای تعامل اجتماعی در کودکان مبتلا به اوتیسم

۶۸

۹

بکارگیری سطوح مختلف هوش مصنوعی و رابطه آن با فرصت‌ها و تهدیدهای شغلی در سیستم آموزش و پرورش از دیدگاه کارشناسان

۷۸

۱۹

رابطه مولفه‌های روانشناسی مثبت با شادی ذهنی با نقش واسطه‌گری بهزیستی روانشناختی در میان دانش‌آموزان

۶۸

۱۰

اخلاق ‌هوش مصنوعی؛ بررسی چالش‌ها و ملاحظات اخلاقی بهره‌گیری از ‌هوش مصنوعی

۷۷

۲۰

بررسی رابطه نشخوارفکری با کمال‌گرایی و خودکارآمدی تحصیلی

۶۷
کد مطلب 6865640
زهرا سیفی

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