به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بر پایه فصل سوم «آییننامه ثبت و اشاعة پیشنهادها، پایاننامهها، و رسالههای تحصیلات تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها» (شمارة ۱۹۵۹۲۹/و تاریخ ۶/۹/۱۳۹۵)؛ دسترسی آزاد و رایگان به تماممتن پایاننامهها و رسالهها (پارسا) در پایگاه اطلاعات علمی ایران «گنج» (به نشانی GANJ.IRANDOC.AC.IR)، از سال ۱۳۹۵ و با پرچمداری دانشگاهها و پژوهشگاههای این وزارت آغاز شد. بر پایة این آییننامه؛ اطلاعات کتابشناختی، چکیده، و ۲۰ برگ نخست هر پارسا؛ بیدرنگ پس از ثبت در ایرانداک در دسترس همگان گذارده میشوند. در همین چارچوب نیز دسترسی آزاد و رایگان به تماممتن پایاننامههای کارشناسی ارشد پس از ۱۸ ماه و رسالههای دکتری پس از ۳۰ ماه از زمان دفاع، برای همگان در «گنج» فراهم شد. کاربران میتوانند در هر هفت روز، تماممتن پنج پارسا را دریافت (دانلود/مشاهده) کنند.
بر این پایه، در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، دسترسی رایگان به تماممتن ۷۷۹.۷۳۳ پایاننامة کارشناسی ارشد و ۹۵.۸۶۵ رسالة دکتری در «گنج» فراهم بود. در این سال تحصیلی، تماممتن ۳۲۹.۹۸۶ پایاننامه و ۳۹.۹۵۰ رساله را ۱۲۰ هزار کاربر، نزدیک به یک میلیون بار دریافت کردند. جدول زیر گنجینههای پایگاه اطلاعات علمی ایران (گنج) و آمار دریافت آنها را در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ نشان میدهد.
|
گنجینه
|
شمار
(عنوان)
|
شمار
(تماممتن)
|
شمار دریافت
(بدون تکرار)
|
درصد
دریافت
|
شمار دریافت
(با تکرار)
|
میانگین دریافت هر مدرک
|
پایاننامههای کارشناسی ارشد
|
۸۶۲.۵۰۵
|
۷۷۹.۷۳۳
|
۳۲۹.۹۸۶
|
۴۲
|
۷۰۳.۲۴۲
|
۲.۱۳
|
رسالههای دکتری
|
۱۲۲.۸۳۲
|
۹۵.۸۶۵
|
۳۹.۹۵۰
|
۴۱
|
۱۰۱.۵۳۹
|
۲.۵۴
|
همه
|
۹۸۵.۳۳۷
|
۸۷۵.۵۹۸
|
۳۶۹.۹۳۶
|
۴۲
|
۸۰۴.۷۸۱
|
۲.۱۷
شمار و میانگین دریافت تماممتن پارساها در هفت سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در جدول زیر آمدهاند. در این سالها، تماممتن پارساها، روی هم نزدیک به ده میلیون بار دریافت شدهاند.
|
سال
تحصیلی
|
شمار دریافت
(با تکرار)
|
میانگین دریافت روزانه
در ۳۶۵ روز (با تکرار)
|
۱۳۹۷-۱۳۹۶
|
۴۳۲.۶۰۵
|
۱.۱۸۵
|
۱۳۹۸-۱۳۹۷
|
۱.۵۱۷.۰۲۶
|
۴.۱۵۶
|
۱۳۹۹-۱۳۹۸
|
۱.۵۸۰.۰۶۴
|
۴.۳۲۸
|
۱۴۰۰-۱۳۹۹*
|
۱.۱۸۴.۶۸۸
|
۳.۲۴۶
|
۱۴۰۱-۱۴۰۰
|
۱.۵۱۸.۲۸۴
|
۴.۱۵۹
|
۱۴۰۲-۱۴۰۱
|
۱.۴۵۹.۸۷۹
|
۳.۹۹۹
|
۱۴۰۳-۱۴۰۲
|
۱.۴۳۰.۹۶۹
|
۳.۹۲۰
|
۱۴۰۴-۱۴۰۳
|
۸۰۴.۷۸۱
|
۲.۲۰۵
دسترسی به تماممتن پارساها از یکم دی تا پایان سال ۱۳۹۹ شدنی نبود.
شمار دریافت تماممتن پارساها در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ برای هفت گروه آموزشی در جدول زیر آمده است. همانگونه که در این جدول دیده میشود، بیشترین پارساهای دریافت شده برای گروه آموزشی علوم انسانی بودهاند.
|
رتبه
|
گروه
|
شمار دریافت
(بدون تکرار)
|
درصد نسبی
|
رتبه
|
گروه
|
شمار دریافت
(بدون تکرار)
|
درصد نسبی
|
۱
|
علوم انسانی
|
۲۰۳.۱۳۸
|
۵۴.۹۱
|
۵
|
علوم پزشکی
|
۶.۶۶۹
|
۱.۸
|
۲
|
علوم پایه
|
۳۴.۷۸۳
|
۹.۴
|
۶
|
هنر
|
۳۰.۸۲۴
|
۸.۳۳
|
۳
|
فنی و مهندسی
|
۶۸.۱۱۰
|
۱۸.۴۱
|
۷
|
دامپزشکی
|
۳.۰۲۷
|
۰.۸
|
۴
|
کشاورزی
|
۲۳.۲۹۵
|
۶.۳
|
همه
|
۳۶۹.۹۳۶
|
۱۰۰
کاربران در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴، تماممتن پارساهای ۶۶۰ مؤسسه را دریافت کرده که بیشترین آنها از دانشگاه تهران بودهاند. دانشگاههای علامة طباطبائی، تربیت مدرس، فردوسی مشهد و دانشگاه تبریز نیز در جایگاههای دوم تا پنجم هستند. شمار دریافت تماممتن پارساهای ۱۰ مؤسسة نخست در جدول زیر آمده است.
|
رتبه
|
نام مؤسسه
|
شمار پارسا
در گنج
|
شمار دریافت
(با تکرار)
|
درصد
دریافت
|
رتبه
|
نام مؤسسه
|
شمار پارسا
در گنج
|
شمار دریافت
(با تکرار)
|
درصد
دریافت
|
۱
|
دانشگاه تهران
|
۷۲.۷۱۲
|
۱۸.۹۶۰
|
۲۶.۰۷
|
۶
|
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
|
۲۱.۲۶۴
|
۹.۵۹۳
|
۴۵.۱۱
|
۲
|
دانشگاه علامه طباطبائی
|
۲۴.۲۶۹
|
۱۲.۴۴۵
|
۵۱.۲۷
|
۷
|
دانشگاه شهید بهشتی
|
۲۲.۳۵۵
|
۸.۳۵۳
|
۳۷.۳۶
|
۳
|
دانشگاه تربیت مدرس
|
۳۶.۷۷۱
|
۱۱.۲۷۷
|
۳۰.۶۶
|
۸
|
دانشگاه پیام نور استان تهران
|
۱۸.۶۶۰
|
۷.۰۰۰
|
۳۷.۵۱
|
۴
|
دانشگاه فردوسی مشهد
|
۳۰.۲۲۱
|
۱۰.۹۰۵
|
۳۶.۰۸
|
۹
|
دانشگاه گیلان
|
۱۶.۸۲۴
|
۶.۰۱۸
|
۳۵.۷۷
|
۵
|
دانشگاه تبریز
|
۲۸.۷۹۴
|
۹.۶۵۲
|
۳۳.۵۲
|
۱۰
|
دانشگاه الزهرا (س)
|
۱۳.۷۱۶
|
۵.۸۹۱
|
۴۲.۹۴
شمار دریافت تماممتن پارساها برای ۲۰ رشتة نخست در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ در جدول زیر آمده است. همان گونه که این جدول نشان میدهد، بیشترین دریافت تماممتن پارسا برای رشتة روانشناسی بوده است و رشتههای مدیریت، علوم تربیتی، حقوق، و الهیات و معارف اسلامی نیز در جایگاههای دوم تا پنجم هستند.
|
رتبه
|
رشته
|
شمار دریافت
(با تکرار)
|
رتبه
|
رشته
|
شمار دریافت
(با تکرار)
|
۱
|
روانشناسی
|
۹۱.۸۹۸
|
۱۱
|
جغرافیا
|
۱۶.۳۶۹
|
۲
|
حقوق
|
۵۸.۰۹۶
|
۱۲
|
علوم اجتماعی
|
۱۵.۷۶۷
|
۳
|
مدیریت
|
۵۶.۸۷۱
|
۱۳
|
مهندسی برق
|
۱۵.۶۵۵
|
۴
|
علوم تربیتی
|
۵۴.۴۹۳
|
۱۴
|
زبان و ادبیات خارجی
|
۱۵.۳۷۵
|
۵
|
الهیات و معارف اسلامی
|
۴۳.۷۹۶
|
۱۵
|
مهندسی مکانیک
|
۱۴.۹۴۱
|
۶
|
معماری
|
۳۰.۵۴۷
|
۱۶
|
شیمی
|
۱۴.۵۴۲
|
۷
|
مهندسی عمران
|
۲۵.۲۷۹
|
۱۷
|
هنرهای تجسمی (هنرهای تصویری)
|
۱۲.۶۲۲
|
۸
|
مهندسی کشاورزی
|
۲۴.۶۰۰
|
۱۸
|
تاریخ
|
۱۱.۷۴۹
|
۹
|
تربیت بدنی و علوم ورزشی
|
۲۱.۱۹۵
|
۱۹
|
حسابداری
|
۱۱.۴۷۱
|
۱۰
|
زبان و ادبیات فارسی
|
۱۸.۰۴۷
|
۲۰
|
پژوهش هنر
|
۱۰.۸۹۵
کاربران «گنج» تماممتن ۸۰۴.۷۸۱ پارسا را در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ دریافت کردهاند. جدول زیر ۲۰ پارسا (۲۰ پایاننامه) را نشان میدهد که کاربران بیشتر از دیگر پارساها دریافت کردهاند.
|
رتبه
|
پارسا
|
شمار
دریافت
|
رتبه
|
پارسا
|
شمار
دریافت
|
۱
|
بررسی رابطه اضطراب امتحان، هوش هیجانی و راهبردهای مقابله با استرس، با موفقیت تحصیلی
|
۹۵
|
۱۱
|
بررسی رابطه سازگاری اجتماعی، سازگاری تحصیلی و سازگاری هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان دوره متوسطه
|
۷۳
|
۲
|
نقش واسطهگری سبکهای دلبستگی در بین سبکهای فرزندپروری و رشد اجتماعی
|
۹۵
|
۱۲
|
بررسی نقش میانجی انزواطلبی در رابطه میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با عملکرد تحصیلی و مشکلات رفتاری هیجانی دانشآموزان پسر مقطع متوسطه دوم شهر مشهد
|
۷۲
|
۳
|
اثربخشی زوجدرمانی هیجانمدار فراشناختی بر پرخاشگری پنهان ارتباطی، نشخوار فکری و تحمل پریشانی عاطفی زوجین متعارض
|
۹۳
|
۱۳
|
ارتباط کارکرد خانواده، دشواری در تنظیم هیجان و ارضای نیازهای بنیادین روانشناختی با اعتیادپذیری
|
۷۲
|
۴
|
امکانسنجی کاربرد هوش مصنوعی در برنامهریزی درسی (آموزش عالی)
|
۹۲
|
۱۴
|
نقش واکنشگری هیجانی، تمایزیافتگی خود و خودابرازگری در پیشبینی احساس تعلق به مدرسه و اشتیاق تحصیلی دانشآموزان دختر دوره دوم متوسطه در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱
|
۷۱
|
۵
|
هوش مصنوعی در نظام مالکیت فکری
|
۹۰
|
۱۵
|
نقش هوش اخلاقی و حمایت اجتماعی در پیشبینی گرایش به رفتار پرخطر نوجوانان تحت پوشش بهزیستی
|
۷۱
|
۶
|
رابطه بین تعارض زناشویی، دلزدگی زناشویی و رضایت زناشویی با سازگاری زناشویی از طریق میانجیگری بخشودگی زناشویی در افراد درگیر پیمانشکنی
|
۹۰
|
۱۶
|
بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با شادکامی
|
۷۱
|
۷
|
تأثیر طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بر قراردادهای راجع به اموال غیر منقول
|
۸۰
|
۱۷
|
شناسایی کاربردهای هوش مصنوعی در توسعه کارآفرینی آموزشی
|
۷۱
|
۸
|
شناسایی شاخصهای ارزیابی فرهنگ سازمان با رویکرد تحلیل مضمون (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی)
|
۸۰
|
۱۸
|
اثربخشی بازیدرمانی بر کاهش پرخاشگری و ارتقای تعامل اجتماعی در کودکان مبتلا به اوتیسم
|
۶۸
|
۹
|
بکارگیری سطوح مختلف هوش مصنوعی و رابطه آن با فرصتها و تهدیدهای شغلی در سیستم آموزش و پرورش از دیدگاه کارشناسان
|
۷۸
|
۱۹
|
رابطه مولفههای روانشناسی مثبت با شادی ذهنی با نقش واسطهگری بهزیستی روانشناختی در میان دانشآموزان
|
۶۸
|
۱۰
|
اخلاق هوش مصنوعی؛ بررسی چالشها و ملاحظات اخلاقی بهرهگیری از هوش مصنوعی
|
۷۷
|
۲۰
|
بررسی رابطه نشخوارفکری با کمالگرایی و خودکارآمدی تحصیلی
|
۶۷
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