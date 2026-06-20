خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان بوشهر از دیرباز به دلیل هم‌جواری با خلیج فارس و برخورداری از سواحل طولانی، مورد توجه فعالان حوزه شیلات بوده است؛ اما آنچه این منطقه را به یک استثنای کم‌نظیر تبدیل کرده، وسعت چشمگیر اراضی ساحلی مستعد برای پرورش میگو است.

بر اساس بررسی‌های کارشناسی، بیش از ۵۰ هزار هکتار از زمین‌های ساحلی این استان قابلیت تبدیل شدن به مزارع پرورش میگو را دارند و این یعنی ظرفیتی که هنوز تا رسیدن به مرز اشباع، فاصله زیادی دارد.

استان بوشهر از نظر وسعت اراضی مناسب برای پرورش آبزیان، یکی از غنی‌ترین مناطق کشور محسوب می‌شود و بخش قابل‌توجهی از این اراضی که تا پیش از این بلااستفاده مانده بودند، اکنون در دستور کار قرار گرفته‌اند و برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای بهره‌برداری حداکثری از آن‌ها در دست اجرا است.

واقعیت این است که این اراضی ساحلی، مزیت‌های منحصربه‌فردی دارند که کار را برای پرورش‌دهندگان آسان‌تر کرده است. دسترسی آسان به آب خلیج فارس، کیفیت مطلوب آب از نظر شوری و دما، و شرایط اقلیمی مساعد، همگی دست‌به‌دست هم داده‌اند تا بوشهر «بهشت پرورش‌دهندگان میگو» لقب بگیرد.

این مزیت‌ها باید به فرصتی برای توسعه همه‌جانبه تبدیل شوند و از همین رو، تلاش مجموعه شیلات استان بر این متمرکز شده که با شناسایی دقیق تمامی پهنه‌های مستعد، زمینه حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را فراهم کند.

آمارهای تولید میگوی پرورشی در استان بوشهر، روایتگر داستان موفقیت‌آمیزی است که هر ساله رقم‌های جدیدی را ثبت می‌کند و از هر دو کیلو میگوی پرورشی که در ایران تولید می‌شود، حداقل یک کیلو مربوط به مزارع بوشهر است و این یعنی تسلط بی‌منازع این استان بر صنعت میگو در سطح ملی.

اما آنچه باعث خوش‌بینی بیشتر نسبت به آینده می‌شود، رویه افزایشی تولید در سال‌های اخیر است. ظرفیت‌های موجود، اجازه نمی‌دهد تولید در همین سطح متوقف بماند و به همین دلیل، برنامه‌های توسعه‌ای متعددی برای چند برابر کردن حجم تولید طراحی شده است.

نکته قابل‌توجه اینکه این افزایش تولید تنها محدود به گسترش سطح زیر کشت نمی‌شود، بلکه رویکرد جدیدی که در استان بوشهر دنبال می‌شود، افزایش تولید در واحد سطح و استفاده بهینه از منابع موجود است و به این ترتیب، بدون اینکه نیاز به اشغال اراضی جدید باشد، می‌توان با اصلاح روش‌های تولید، محصول بیشتری برداشت کرد و این یعنی مسیری پایدار و هوشمندانه برای توسعه صنعت میگو.

تولید ۳۰ هزار تن میگو

مدیرکل شیلات استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های بالای تولید میگو و انواع آبزیان در این استان اظهار کرد: با شناسایی پهنه‌های مستعد برای پرورش میگو، تلاش می‌کنیم زمینه افزایش تولید را در استان فراهم کنیم و از این ظرفیت‌های خفته برای توسعه همه‌جانبه بهره ببریم.

عقیل امینی با اشاره به آمار تولید سال گذشته تصریح کرد: سال گذشته ۳۰ هزار تن میگوی پرورشی در استان بوشهر تولید شد که این رقم بیش از نیمی از کل تولیدات کشور را به خود اختصاص داده است و خوشبختانه روند تولید در سال‌های اخیر همواره افزایشی بوده و ما تلاش کرده‌ایم این روند صعودی را در سطح استان تداوم بخشیم؛ در این راستا اقدامات بسیار مؤثری نیز صورت گرفته است.

توسعه فناوری‌های نوین در پرورش میگو از جایگاهی بسیار مهم و راهبردی برخوردار است و ما به دنبال ارتقای کیفیت محصول نهایی، کاهش ریسک‌های پرورشی و حرکت به سمت توسعه پایدار آبزی‌پروری هستیم مدیرکل شیلات استان بوشهر در ادامه با تأکید بر نقش کلیدی مراکز تکثیر گفت: مراکز تکثیر میگو نقشی بسیار مهم در زنجیره تولید ایفا می‌کنند. سال گذشته بیش از سه میلیارد قطعه لارو میگو در این مراکز تولید شد که نشان از ظرفیت بالای آن‌ها برای پاسخگویی به نیازهای توسعه‌ای استان و حتی سایر مناطق کشور دارد.

وی تاکید کرد: این مراکز نه تنها از نظر کمی، بلکه از نظر کیفی نیز توانسته‌اند سطح مطلوبی از استانداردها را حفظ کنند و تولید لاروهای باکیفیت، بخش مهمی از موفقیت مزارع پرورشی را تضمین می‌کند.

امینی با اشاره به رویکرد جدید مجموعه شیلات استان خاطرنشان کرد: توسعه فناوری‌های نوین در پرورش میگو از جایگاهی بسیار مهم و راهبردی برخوردار است و ما به دنبال ارتقای کیفیت محصول نهایی، کاهش ریسک‌های پرورشی و حرکت به سمت توسعه پایدار آبزی‌پروری هستیم.

وی تاکید کرد: با استفاده از فناوری‌های نوین و همچنین جذب سرمایه‌گذاری در بخش آبزی‌پروری، تلاش بسیار زیادی برای افزایش تولید در جریان است و به دنبال تغییر ساختار مزارع سنتی، افزایش بهره‌وری تولید، مدیریت بهتر مصرف آب و بهبود شرایط پرورش هستیم.

وی در تشریح طرح‌های نوین افزود: طرح‌های مدرن پرورش میگو را در استان بوشهر پیش می‌بریم. استخرهای دایره‌ای بتنی یکی از این روش‌هاست که تفاوت چشمگیری با مزارع سنتی و خاکی دارد. این استخرها مزایای متعددی از جمله مدیریت بهینه مصرف آب و کاهش هدررفت، بهبود شرایط زیست‌محیطی برای میگوها، امکان کنترل دقیق‌تر کیفیت آب و در نهایت افزایش تولید در واحد سطح را به همراه دارند. تلاش مجموعه شیلات بر این است که با ترویج این روش‌های نوین، مزارع سنتی را نیز به سمت اصلاح ساختار سوق دهیم.

امینی با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره تولید گفت: تلاش شده است زنجیره پرورش میگو در استان بوشهر تکمیل شود تا شاهد دستیابی به اهداف مدنظر باشیم. تکمیل این زنجیره یعنی ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فرآوری، بسته‌بندی و صادرات محصول نهایی تا ارزش‌افزوده بیشتری در خود استان باقی بماند و پرورش‌دهندگان بتوانند سهم بیشتری از بازارهای داخلی و خارجی را از آن خود کنند.

تکمیل زنجیره ارزش؛ نگاهی از بالا به صنعت آبزیان

استاندار بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های بزرگ و بی‌بدیل استان در حوزه پرورش میگو و دیگر آبزیان اظهار داشت: استان بوشهر با برخورداری از سواحل طولانی و اراضی ساحلی مستعد، یکی از غنی‌ترین مناطق کشور در زمینه آبزی‌پروری محسوب می‌شود.

ارسلان زارع اضافه کرد: این ظرفیت‌ها نه تنها در حوزه میگو، بلکه در زمینه پرورش انواع ماهیان دریایی و سایر آبزیان نیز وجود دارد و ما باید نگاهی راهبردی و فرابخشی به این صنعت داشته باشیم.

وی با تأکید بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش آبزیان تصریح کرد: یکی از اولویت‌های اصلی ما، تکمیل زنجیره ارزش آبزیان در استان است. این به معنای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فرآوری، بسته‌بندی، بازاریابی و صادرات محصولات آبزی است تا ارزش‌افزوده بیشتری در خود استان باقی بماند و تولیدکنندگان بتوانند سهم بیشتری از بازارهای داخلی و خارجی را از آن خود کنند. متأسفانه در گذشته بخش عمده‌ای از تولیدات به صورت خام از استان خارج می‌شد و ما به دنبال تغییر این روند هستیم.

استاندار بوشهر با تأکید بر اهمیت این صنعت در سطح ملی خاطرنشان کرد: افزایش بهره‌وری در حوزه آبزی‌پروری می‌تواند کمک بسیار بزرگی به امنیت غذایی کشور داشته باشد. با توجه به جمعیت رو به رشد و نیاز روزافزون به تأمین پروتئین باکیفیت، توسعه تولید آبزیان یکی از راهبردهای اساسی برای تأمین امنیت غذایی محسوب می‌شود. همچنین این صنعت می‌تواند نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش ارزآوری برای کشور ایفا کند و از این حیث، باید به عنوان یکی از محورهای اصلی توسعه استان و حتی کشور مورد توجه قرار گیرد.

برنامه‌ریزی‌های دقیقی صورت گرفته است که به کمک آن بتوانیم تولید میگو را در سطح استان به حدود ۲۰۰ هزار تن در سال برسانیم وی با اشاره به نقش کلیدی شرکت‌های دانش‌بنیان تصریح کرد: ما با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، به دنبال تقویت زنجیره ارزش آبزیان هستیم. این شرکت‌ها می‌توانند در زمینه‌های مختلف از جمله تولید لاروهای باکیفیت، طراحی سیستم‌های نوین پرورش، توسعه روش‌های فرآوری و بسته‌بندی و همچنین ارائه راهکارهای نوین برای مدیریت بهداشت و بیماری‌ها، نقش بسیار مؤثری ایفا کنند. هدف نهایی ما، تکمیل نیازهای استان در این حوزه و ایجاد یک اکوسیستم کامل و خودکفا در صنعت آبزی‌پروری است.

استاندار بوشهر در خصوص چشم‌انداز تولید با قاطعیت گفت: برنامه‌ریزی‌های دقیقی صورت گرفته است که به کمک آن بتوانیم تولید میگو را در سطح استان به حدود ۲۰۰ هزار تن در سال برسانیم. برای رسیدن به این هدف، باید از تمامی ظرفیت‌های موجود استفاده کنیم؛ از اراضی ساحلی مستعد گرفته تا مراکز تکثیر، از فناوری‌های نوین تا سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و از حمایت‌های دولتی تا مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان.

زارع با اشاره به عزم جدی برای تحول در این صنعت گفت: ما مصمم هستیم که با هماهنگی میان تمامی دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مراکز علمی و تحقیقاتی، بسترهای لازم برای این جهش تولید را فراهم کنیم. امروز استان بوشهر با تولید بیش از نیمی از میگوی پرورشی کشور، عملاً پرچمدار این صنعت است و با برنامه‌های توسعه‌ای که در دست اجرا دارد، می‌تواند این جایگاه را تثبیت کرده و حتی ارتقا دهد. صنعت آبزی‌پروری بوشهر، روایتی از امید، تلاش و بهره‌گیری هوشمندانه از مواهب طبیعی است که می‌تواند به یکی از افتخارات ملی تبدیل شود و ما برای تحقق این هدف، از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد.

آنچه امروز در استان بوشهر در حال وقوع است، چیزی فراتر از یک فعالیت اقتصادی صرف است. اینجا، صنعت آبزی پروری به نمادی از توانمندی های نهفته در دل سواحل جنوبی تبدیل شده و می تواند الگویی موفق برای سایر مناطق ساحلی کشور باشد.

اراضی مستعدی که سال ها بی توجه رها شده بودند، اکنون به کارگاه های تولیدی پویا تبدیل شده اند و با حمایت های صورت گرفته، این روند با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.