استاندار بوشهر: نوسازی مزارع سنتی پرورش میگو حمایت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در دیدار با عبدالکریم حسینزاده معاون رئیسجمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به نقش راهبردی استان در تولید ملی اظهار داشت: برای استفاده بهینه از ظرفیتهای کشاورزی، تجاری و گردشگری، به تقویت پروژهها و طرحهای زیرساختی و خدماتی نیاز است و انتظار داریم با همکاری این معاونت، برای ارتقای شاخصهای توسعه در مناطق روستایی به ویژه مناطق کمتر برخوردار اقدامات موثرتری صورت پذیرد.
وی افزود: با توجه به شرایط اقلیمی استان بوشهر و محدودیتهای منابع آب، برای تکمیل پروژههای نیمه تمام آبرسانی به مناطق روستایی و عشایری و دسترسی پایدار روستانشینان به آب مناسب، به تخصیص اعتبارات بیشتری نیاز است.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: بدیهی است تکمیل این پروژهها، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی مردم، زمینه ساز توسعه استان، تثبیت جمعیت در روستاها، بهبود شاخصهای بهداشت عمومی و حمایت از فعالیتهای اقتصادی و تولیدی خواهد شد.
لزوم حمایت از طرحهای اشتغالزا و کسب و کارهای خرد در روستاها
زارع در ادامه، بر حمایت بیشتر از طرحهای اشتغالزا و کسب و کارهای خرد و متوسط در روستاها با تاکید بر کشاورزی، گردشگری، اقتصاد دریا، صنایع دستی و شیلات تاکید کرد.
رئیس شورای برنامهریزی و توسعه استان بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر به عنوان قطب تولید و صادرات میگوی کشور، از ظرفیتهای ممتازی برخوردار است، خواستار حمایت آن معاونت از پروژههای نوسازی و بازسازی مزارع سنتی پرورش میگو در استان شد.
زارع افزود: یکی از طرحهای موثر در تقویت تولید و اشتغال در استان، آبزیپروری است و انتظار داریم با حمایت مالی و پرداخت تسهیلات کم بهره و بلند مدت، مزارع سنتی پرورش میگو به مزارع مکانیزه و استاندارد تبدیل شوند.
وی در ادامه تاکید کرد: اجرای این طرحها، علاوه بر افزایش تولید و صادرات، موجب ارتقای بهرهوری، ایجاد اشتغال پایدار در مناطق ساحلی و روستایی و افزایش درآمد برای فعالان صنعت آبزی پروری در استان بوشهر خواهد شد.
استاندار بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: تکمیل پروژههای عمرانی و اقتصادی، علاوه بر ارتقای کیفیت زندگی مردم، موجب تثبیت زندگی در روستاها و ارتقای شاخصهای زندگی آنها خواهد شد.
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