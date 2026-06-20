زلزله ژاپن را به سمت شرق جابجا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، چنین ابرلرزه‌هایی اغلب با رویدادهایی همراه هستند که باعث حرکت اضافی زمین می شوند و با پس‌لرزه‌ها ارتباط دارند. اما رویدادهای مختلفی که پس لرزه ها به وجود می آیند، هنوز کاملا مشخص نیست.

در همین راستا محققان در پژوهشی جدید داده های ماهواره ای را ارزیابی کردند تا زلزله «توهوکو اوکی» ژاپن به وسعت۹ و پس لرزه های آن را بررسی کنند. محققان متوجه شدند این زلزله وحشتناک سبب لغزش ناگهانی بلوک‌های سنگی در امتداد خط گسل شده است.

همچنین این زلزله سبب شده امواج لرزه ای در زمین سفر کنند و پس از برخورد به هسته زمین دوباره بازتاب یابند و به این ترتیب سطح زمین بیایند تا مرزهای صفحه تکتونیک منطقه دوباره فعال شوند.

این موارد «امواج برشی» بودند که داخل زمین سفر کردند و سبب شدند ذرات سنگ به صورت «برشی» یا از یک طرف به طرف دیگر ارتعاش کنند. جدیدترین یافته ها نشان می دهد یک خطر ناشناخته ممکن است منطقه اصلی زلزله را فعال کند.

محققان در این پژوهش نوشته اند: ما یک مورد خارق العاده از حرکت زمین را در ژاپن پس از زلزله «توهوکو-اوکی» ۲۰۱۱ گزارش می دهیم که به «رویداد لغزش رابط چند صفحه‌ای» مربوط است و سبب شد موجی برشی در هسته زمین سفر کند و بازتاب یابد.

آنها در این تحقیق داده های ماهواره ای را برای بررسی حرکات نامحسوس در دقایقی که زلزله ۲۰۱۱ رخ داد، جستجو کردند. محققان متوجه شدند امواج ارتعاشی که در زمین سفر کردند و پس از برخورد به هسته زمین بازتاب یافتند، کل ژاپن را به اندازه پنج تا شش میلیمتر جابه جا کردند.

هرچند شاید این مقدار بالا نباشد و چنین تحرکی پس از زلزله های بزرگ رایج باشد، اما آنچه پژوهشگران را متعجب کرده مساحت منطقه ای بود که به طور واقعی جابه جا شده بود.

به نوشته محققان این لغزش ناشی از زلزله، وسیع‌ترین ناحیه‌ی گسیختگی در بین تمام رویدادهای ثبت‌شده تابه اکنون است. طول کلی آن مشابه طول گسیختگی سرزمین اصلی ژاپن (حدودسه هزار کیلومتر) است که شش تا هفت برابر طول گسیختگی زمین‌لرزه اصلی و بیش از دو برابر زلزله‌ی بزرگ سوماترا در سال ۲۰۰۴ میلادی است.