به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، براساس تحقیقی جدید درباره پیامدهای فاجعه واحد هسته ای «دایچی» واقع در فوکوشیما در ژاپن، جمعیتی به سرعت در حال رشد از خوک های هیبریدی یا جهش یافته در مناطق متروکه نزدیک این واحد مشاهده شده اند.

محققان دانشگاه های فوکوشیما و هیروساکی نمونه های دی ان ای حیوانات جهش یافته را بررسی کردند و متوجه شدند فرزندان آنها ویژگی های کلیدی تولید مثل را از خوک های اهلی به ارث برده اند.

حادثه فوکوشیما پس از یک زلزله قدرتمند به وسعت ۹ و طوفان در شمال شرقی ژاپن در مارس ۲۰۱۱ میلادی رخ داد. این رویداد سبب شد حدود ۱۶۴ هزار شهروند مناطق تحت تاثیر تشعشعات را تخلیه کنند و در نتیجه شهرها به مدت چند سال خالی بودند.

در این دوره تلاطم، خوک های اهلی از مزارع فرار کردند و در جنگل های اطراف پرسه زدند و همانجا با گرازهای وحشی تولید مثل کردند. خوک های اهلی برخلاف گرازهای وحشی که معمولا یک بار در سال تولید مثل می کنند، می توانند طی یک سال چند بار زایمان کنند. محققان معتقدند تسریع چرخه تولید مثل سبب شده جمعیت خوک های هیبریدی در مناطق متروکه با سرعت بالایی رشد کند.

«شینگو کانکو» پروفسور دانشگاه فوکوشیما در این باره می گوید: هرچند قبلا تصور بر این بود که ایجاد هیبرید بین خوک‌ها و گرازهای وحشی احیا شده ممکن است به رشد جمعیت این حیوانات منجر شود، اما تحقیق پیش رو نشان می دهد چرخه تولید مثل سریع از خوک های اهلی از طریق مادر به ارث رسیده است.

پس از آنکه ساکنان، منطقه را ترک کردند، گرازهای وحشی به دلیل عدم فعالیت های انسانی و شکار نشدن، به سرعت در مرزعه ها و جنگل های خالی فوکوشیما گسترده شدند.