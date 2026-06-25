زمین لرزه ۷ ریشتری ونزوئلا را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، سازمان زمین شناسی آمریکا بامداد پنجشنبه اعلام کرد که دو زمین لرزه بزرگ ونزوئلا را لرزاند.

براساس این گزارش، قدرت این زمین لرزه ابتدا از ۷.۱ به ۷.۵ ریشتر افزایش یافت و سپس در بازبینی نهایی ۷.۲ ریشتر ثبت شد.

این نهاد توضیح داد که زلزله مذکور در دو مرحله متوالی رخ داده است؛ موضوعی که موجب تغییر برآوردهای اولیه درباره شدت آن شد.

تلویزیون ونزوئلا به نقل از وزیر کشور اعلام کرد که به دنبال این زمین لرزه، چندین ساختمان در کاراکاس؛ پایتخت فرو ریخته است.

وی همچنین به ساکنان توصیه کرد که در خیابان‌ها بمانند و ساختمان‌ها را ترک کنند، چرا که به گفته وی این نوع زلزله با پس‌لرزه هایی همراه خواهد بود.