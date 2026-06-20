  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۰۱

اجرای برنامه پایش سرمی مشمشه در اسب‌های استان بوشهر

اجرای برنامه پایش سرمی مشمشه در اسب‌های استان بوشهر

بوشهر- رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی دامپزشکی استان بوشهر گفت: برنامه پایش سرمی بیماری مشمشه در جمعیت اسب‌های استان اجرا شد.

حسن بازیار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این پایش که با به‌کارگیری روش آزمون تثبیت کمپلمان (CFT) صورت پذیرفت، تعداد ۱۲۱ رأس اسب مورد ارزیابی سرمی قرار گرفتند.

وی افزود: نتایج حاصله حاکی از منفی بودن تمامی نمونه‌های اخذ شده است که بیانگر وضعیت مطلوب بهداشتی و عدم وجود آلودگی به این بیماری در اسب‌های تحت پایش استان است.

بازیار ضمن قدردانی از همکاری هیات سوارکاری و اسب‌داران استان در اجرای این پایش، تأکید کرد: نظارت‌های دوره‌ای و آزمایش‌های منظم سرمی، نقشی کلیدی در حفظ سلامت جمعیت اسب‌ها و برنامه کنترل و ریشه کنی بیماری دارد و این روند بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6865668

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها