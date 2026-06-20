موتور سنگین قاچاق ۱۲ میلیاردی در لنجان توقیف شد

سرهنگ اسماعیل پریشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی روزهای اخیر گزارش‌های متعددی از سوی شهروندان مبنی بر تردد مشکوک و ایجاد مزاحمت‌های شدید صوتی توسط یک دستگاه موتورسیکلت سنگین در یکی از محلات پرتردد شهرستان لنجان به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ واصل شد.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و مطالبه عمومی برای برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و ترافیکی، شناسایی و توقیف این موتورسیکلت در دستور کار ویژه تیم‌های عملیاتی و گشت‌های انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان لنجان با بیان اینکه مأموران با استفاده از شگردهای پلیسی و رصد محورهای مواصلاتی و مناطق مسکونی، موفق به شناسایی محل تردد این موتورسیکلت شدند، گفت: در یک عملیات ضربتی، این موتورسیکلت سنگین متوقف و مورد بازرسی قرار گرفت.

سرهنگ پریشانی تصریح کرد: در بررسی‌های تخصصی و استعلام‌های صورت‌گرفته مشخص شد که این وسیله نقلیه از نوع «هوندا CB۱۳۰۰» بوده و فاقد هرگونه مدارک قانونی، گمرکی و پلاک معتبر است؛ بنابراین محموله مذکور به عنوان کالای قاچاق شناسایی و توقیف شد.

این مقام انتظامی با اشاره به برآورد کارشناسان از ارزش این موتورسیکلت قاچاق، خاطرنشان کرد: ارزش این موتورسیکلت طبق ارزیابی‌های صورت‌گرفته ۱۲ میلیارد ریال تعیین شده است.

سرهنگ پریشانی ضمن هشدار به راکبان وسایل نقلیه سنگین غیرمجاز گفت: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد؛ پلیس شهرستان لنجان هیچ‌گونه مماشاتی با افرادی که با تردد غیرمجاز و ایجاد آلودگی صوتی، آرامش و امنیت روانی شهروندان را سلب می‌کنند، نخواهد داشت و طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی با جدیت ادامه خواهد داشت.