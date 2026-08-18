۲ موتورسیکلت سنگین فاقد مجوز در مریوان توقیف شد

سرهنگ کارآگاه عطا نادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برخورد با وسایل نقلیه فاقد مجوز و ساماندهی تردد موتورسیکلتهای سنگین در شهرستان مریوان به توقیف ۲ دستگاه موتورسیکلت و دستگیری راکبان آنها منجر شد اقدامی که پلیس آن را در چارچوب اجرای طرحهای مقابله با تردد وسایل نقلیه فاقد مدارک قانونی انجام داده است.
فرمانده انتظامی شهرستان مریوان در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان در جریان گشتزنیهای هدفمند، ۲ دستگاه موتورسیکلت سنگین را که فاقد مجوز قانونی بودند، شناسایی و دستور توقف آنها را صادر کردند.
وی افزود: مأموران پس از توقف موتورسیکلتها و بررسی موضوع، با هماهنگی مقام قضایی و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی و گمرکی، هر ۲ دستگاه را توقیف و برای انتقال به پارکینگ هدایت کردند.
وی ادامه داد: راکبان این موتورسیکلتها نیز در جریان رسیدگیهای قانونی دستگیر و برای انجام مراحل بعدی در اختیار مراجع مربوط قرار گرفتند.
ارزش ۲۰ میلیارد ریالی موتورسیکلتهای توقیفی
نادری با اشاره به ارزش موتورسیکلتهای توقیفی گفت: ارزش ۲ دستگاه موتورسیکلت سنگین توقیفشده در مجموع بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی مریوان با تأکید بر ضرورت توجه خانوادهها به پیامدهای استفاده از موتورسیکلتهای سنگین فاقد مجوز اظهار کرد: خانوادههای مریوانی باید از خرید این نوع موتورسیکلتها برای نوجوانان و جوانان خودداری کنند.
وی افزود: تردد موتورسیکلتهای سنگین فاقد مجوز علاوه بر ایجاد مزاحمت و سلب آسایش شهروندان، میتواند زمینهساز حوادث رانندگی و تصادفات شدید شود و خسارتهای جبرانناپذیری به همراه داشته باشد.
فرمانده انتظامی شهرستان مریوان تأکید کرد: پلیس در چارچوب قوانین با تردد وسایل نقلیه فاقد مدارک و مجوزهای قانونی برخورد خواهد کرد و شهروندان نیز باید پیش از خرید و استفاده از این وسایل، از قانونی بودن مدارک و وضعیت آنها اطمینان حاصل کنند.
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