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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۴۳

تصادف پراید با نیوجرسی در محور اصفهان-شهرضا ۵ مصدوم داشت

تصادف پراید با نیوجرسی در محور اصفهان-شهرضا ۵ مصدوم داشت

اصفهان-سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان از برخورد یک دستگاه سواری پراید با دیواره نیوجرسی در محور اصفهان به شهرضا خبر داد که منجر به مصدومیت ۵ سرنشین این خودرو از جمله دو کودک شد.

عباس عابدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ساعت ۱۰:۴۴ صبح شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵، گزارش برخورد یک دستگاه سواری پراید با دیواره نیوجرسی در محور اصفهان به شهرضا (بعد از شهرک رازی) به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو واحد امدادی اورژانس ۱۱۵ برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان به محل اعزام شدند.

عابدی با اشاره به تعداد مصدومان این سانحه رانندگی گفت: در این حادثه ۵ نفر شامل دو مرد، یک زن و دو کودک دچار آسیب‌دیدگی شدند که پس از انجام اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی توسط کارشناسان اورژانس، برای تکمیل روند درمان به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) شهرضا منتقل شدند.

سخنگوی مرکز اورژانس استان اصفهان خاطرنشان کرد: علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

کد مطلب 6865715

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