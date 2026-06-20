نوشتن کپشن برای هر اسلاید عکس در اینستاگرام ممکن شد

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از انگجت، این پلتفرم اکنون به کاربران اجازه می دهد توضیحات یا کپشن هایی خاص برای هر اسلاید عکس را اضافه کنند. پیش از این فقط نوشتن یک توضیح برای تمام اسلایدهای عکس در پست امکانپذیر بود که این امر در ارائه یک داستان پیوسته با چند عکس مشکل ایجاد می کرد.

قابلیت جدید از طریق یک دکمه‌ تغییر وضعیت هنگام ضربه زدن روی ناحیه‌ توضیح یا کپشن قابل دسترسی است. به این ترتیب، به کاربران بستگی دارد که آیا می‌خواهند برای فکر کردن به کپشن‌های جدید، تلاش بیشتری کنند یا خیر.

ویژگی مذکور اکنون در حال ارائه است اما امکان دارد دسترسی تمام کاربران اینستاگرام به آن تا یک هفته طول بکشد. این امر در ادامه به روز رسانی است که چند سال قبل انجام شد و پلتفرم در آن تعداد عکس هایی که در یک پست ارائه می شود را از ۱۰ به ۲۰ مورد افزود. ترکیب ۲۰ عکس با ۲۰ کپشن به طور حتم به ایجاد محتوایی نوین کمک می کند.

اخیرا این پلتفرم شبکه اجتماعی مبتنی بر بر عکس، تغییراتی در تمام بخش های خود ارائه کرده است. قابلیت دوربین داخل اپ از ویژگی های Ultra HDR و دید در شب در دستگاه های اندروید پشتیبانی می کند. علاوه بر آن اینستاگرام به کاربران اجازه می دهد الگوریتم های شخصی سازی شده را استفاده و ترتیب پست هایشان را تغییر دهند.