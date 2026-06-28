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۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۷

اینستاگرام گوش به فرمان کاربران می شود!

اینستاگرام گوش به فرمان کاربران می شود!

اینستاگرام مشغول آزمایش روش هایی جدید برای شخصی سازی الگوریتم های کاربران است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، طبق پست جدید «آدام موسری» مدیر اینستاگرام، کاربران پلتفرم به زودی شاهد روش های بیشتری برای تنظیم محتوای خود هستند.

موسری به طور خاص روش هایی را نشان داده که کاربران می توانند با کمک آنها می توانند به بخش Your Algorithm دسترسی یابند. این ویژگی به آنها امکان می دهد موضوعاتی که تمایل دارند بیشتر یا کمتر مشاهده کنند را مشخص کنند. اینستاگرام این بخش را سال گذشته راه اندازی کرد و از آن زمان حوزه های بیشتری از اپ را معرفی می کند.

رئیس اینستاگرام در این باره می گوید: ما می خواهیم Your Algorithm را از بخشی در تنظیمات به چیزی که کاربر احساس می کند در اینستاگرام حیاتی است، تکامل دهیم. برخی از این روند هم اکنون تحت آزمایش است و برخی دیگر به زودی ارائه می شوند. برخی نیز ممکن است کار نکنند.

نمونه‌هایی که او در پست خود آورده است شامل موردی است که در آن، با پایین کشیدن فید اینستاگرام، در نهایت منوی Your Algorithm ظاهر می‌شود. در نمونه‌ای دیگر که در آن، با کشیدن انگشت به بالا روی یک ریلز، ممکن است یک پنجره مشابه برای شخصی‌سازی نمایش داده شود. نمونه سوم نیز دکمه‌هایی را در زیر هر ریلز نشان می‌دهد تا مشخص کنید آیا می‌خواهید ریلزهای بیشتری شبیه آن ببینید یا خیر.

کد مطلب 6872801
شیوا سعیدی

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