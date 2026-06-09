به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این اپ متا قابلیتی را برای «مرتب سازی دوباره» جایگاه پست ها حدود یک سال پس از آنکه «آدام موسری» آن را اعلام کرد، ارائه می هد.

به نوشته نشریه «یو اس ای تودی» کاربران اینستاگرام در سراسر جهان می توانند پست هایش را بدون در نظر گرفتن زمان ارسال آنها جابه جا کنند. متا در بیانیه در این باره نوشته است: می‌دانیم که این کار خیلی وقت پیش باید انجام می‌شد، اما قصد داشتیم با صرف زمان، آن را به درستی انجام دهیم.

قابلیت «مرتب سازی دوباره» پست های اینستاگرام همچنان یکی از پر تقاضا ترین ویژگی های این اپ است. «آلساندرو پالوزی» که برای مهندسی معکوس اپ ها و یافتن ابزارهای اعلام نشده مشهور است، قابلیت «اصلاح شبکه» (edit grid) را در اینستاگرام در سال ۲۰۲۲ میلادی کشف کرده بود.

اگر فرد از مشاهده پست هایش براساس ترتیب انتشار زمانی خسته شده و تصمیم دارد بعضی موارد را جابه جا کند، می تواند به راحتی به پروفایل خود برود و روی پست مورد نظر کلیک کند. کاربر اکنون در کنار گزینه های «پین کردن به شبکه اصلی» و «آرشیو» گزینه دیگری به نام «مرتب سازی دوباره» را مشاهده خواهد کرد. با ضربه روی آن پنجره دیگری باز می شود که می تواند محتوای خود را دوباره مرتب کند تا نمایه دقیقاً همانطور که می‌خواهد به نظر برسد.

کاربر باید توجه داشته باشد هر پستی که پین ‌می‌کند در بالای نمایه شما باقی می‌ماند و در پنجره «مرتب سازی دوباره» سیاه می‌شود.