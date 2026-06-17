به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، «جمینای اینتلیجنس»، سیستم جدید هوش مصنوعی گوگل است که می‌تواند با درک بهتر زمینه و محتوای مرتبط، پاسخ‌ها و عملکرد دقیق‌تری ارائه دهد، همچنین قادر به انجام چند فعالیت به طور همزمان است. این سیستم تابستان روی برخی دستگاه های پیشرفته ارائه می شود.

البته اندروید ۱۷ ویژگی های جدید از جمله «حباب ها» ( Bubbles) را روی دستگاه ها ارائه می کند و می تواند هر اپی را به یک پنجره شناور تبدیل کند تا کاربر بتواند اطلاعات دو اپلیکیشن را همزمان مشاهده کند. کاربر می تواند با فشار طولانی مدت روی آیکون اپ های مختلف آن را به یک «حباب» شناور بالای اپ های دیگر تبدیل کند. در دستگاه هایی با نمایشگرهای بزرگ تر مانند «سامسونگ گلکسی فولد» و «پیکسل ۱۰ پرو فولد» یک نوار حبابی شکل در انتهای نمایشگر ظاهر می شود. در این نوار اپ های باز شده قرار می گیرند و کاربر می تواند با یک ضربه بین اپ ها انتقال یابد. همچنین کاربر می تواند اندازه حباب ها را تغییر دهد یا به حداکثر برساند تا تمام صفحه را در بر گیرند.

ابزار به روز رسانی شده «ثبت نمایشگر» گوگل اکنون با قابلیت «واکنش های نمایشگر» (Screen Reaction) ارائه می شود که به کاربر امکان همزمان با استفاده از دوربین سلفی از خودش فیلم بگیرد و صفحهٔ گوشی را نیز ضبط کند. این قابلیت ضبط «ویدئوهای واکنشی» (Reaction Videos) به وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و سایر ویدئوها را بدون نیاز به جابه‌جایی بین برنامه‌ها بسیار آسان می‌کند. واضح است که این ویژگی برای ساخت سریع ویدئوها جهت انتشار در شبکه‌های اجتماعی مانند فیس بوک، اینستاگرام یا تیک تاک طراحی شده است.

در اندروید ۱۷ ویژگی های ایمنی و امنیتی جدیدی نیز ارائه می شوند. فرد می تواند به طور موقت به اپ ها اجازه دسترسی به موقعیت مکانی اش را بدهد و به جای اشتراک‌گذاری تمام اطلاعات مخاطبان، تنها مخاطبان مشخصی را با آنها به اشتراک بگذارید. به این ترتیب، دیگر لازم نیست یک برنامه همیشه به موقعیت مکانی کاربر دسترسی داشته باشد یا به تمام فهرست مخاطبان وی دسترسی پیدا کند.