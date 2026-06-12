اپ ادیتس متا صاحب دستیار هوش مصنوعی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، همچنین این شرکت ویژگی‌هایی مانند یک دستیار هوش مصنوعی جدید و نسخه دسکتاپ اپلیکیشن قبلی که فقط برای موبایل طراحی شده بود را به نمایش گذاشت.این شرکت همچنین اعلام کرد که ابزارهای جدید دیگری نیز به این اپ اضافه می‌شوند؛ از جمله بخشی به نام «Beta» برای آزمایش قابلیت‌های جدید و همچنین امکانات گسترده‌تر برای ارائه تحلیل و اطلاعات مربوط به مخاطبان.

اپلیکیشن«ادیتس» سال گذشته به عنوان رقیبی مستقیم برای برنامه CapCut متعلق به شرکت چینی بایت دنس عرضه شد. متا با اضافه کردن این قابلیت‌های جدید و در حال توسعه، قصد دارد کاربران فعلی را حفظ و هم کاربران جدیدی را جذب کند.

دستیار هوش مصنوعی جدید به تولیدکنندگان محتوا کمک خواهد کرد تا آمار و عملکرد خود را تحلیل و برای تولید محتوای جدید ایده‌پردازی کنند. این دستیار با استفاده از داده‌های اینستاگرام کاربران، مانند تعداد بازدیدها و میزان حفظ مخاطب در طول ویدئو، به آن‌ها نشان می‌دهد که چه نوع محتوایی موفق بوده است و چرا. همچنین قابلیت مذکور بر اساس عملکرد گذشته، ایده‌هایی برای ساخت ویدئو پیشنهاد و استفاده از صداهای ترند را نیز توصیه می کند.

متا با ادغام مستقیم این دستیار هوش مصنوعی در برنامه «ادیتس»، سعی دارد تولیدکنندگان محتوا را بیشتر در اکوسیستم اینستاگرام نگه دارد، زیرا همچنان برای جلب توجه آنها با تیک تاک و یوتیوب رقابت می‌کند. علاوه بر این، ارائه ایده‌های محتوایی به سازندگان باعث تشویق آن‌ها به انتشار مداوم‌تر محتوا می‌شود که در نهایت می‌تواند تعامل کاربران را افزایش دهد. دسترسی مستقیم به این دستیار نیز نیاز تولیدکنندگان به استفاده از ابزارهای خارجی مانند چت جی پی تی برای ایده‌پردازی و تحلیل عملکرد محتوا را کاهش می‌دهد.

متا هفته گذشته ابزار مشابهی مبتنی بر هوش مصنوعی را برای تولیدکنندگان محتوا در فیس بوک معرفی کرده بود. همچنین باید توجه داشت که یوتیوب و تیک تاک ابزارهایی برای کمک به ایده‌پردازی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهند.

نسخه دسکتاپ «ادیتس» به تولیدکنندگان محتوا امکان می‌دهد کنترل دقیق‌تری بر فرآیند ویرایش داشته باشند و روی صفحه‌ای بزرگ‌تر کار کنند که این موضوع در ویرایش‌های حرفه‌ای و پیچیده بسیار مفید است. متا اعلام کرده کاربران می‌توانند به‌صورت روان و بدون مشکل، پروژه‌های خود را بین نسخه موبایل و دسکتاپ همگام‌سازی کنند.

نسخه دسکتاپ آتی همچنین باعث می‌شود «ادیتس» توان رقابتی بیشتری در برابر CapCut داشته باشد که هم اکنون یک نسخه دسک تاپ عرضه کرده است.

یکی از قابلیت‌های جدیدی که عرضه می‌شوند، بخشی به نام Beta است که به تولیدکنندگان محتوا امکان می‌دهد زودتر از دیگران به ویژگی‌های آزمایشی حال توسعه دسترسی پیدا کنند و بازخورد خود را به طور مستقیم در اختیار متا قرار دهند. راه‌اندازی این بخش نشان می‌دهد که متا قصد دارد برای رقابت بهتر با CapCut، روند توسعه قابلیت‌های جدید را بر اساس نیازها و خواسته‌های واقعی تولیدکنندگان محتوا سرعت ببخشد.

از این پس، تولیدکنندگان محتوا می‌توانند به آمار و اطلاعات دقیق‌تری نیز دسترسی داشته باشند. از جمله ترکیب جمعیتی مخاطبان (مانند ویژگی‌های دموگرافیک آن‌ها) و همچنین ساعاتی از روز که مخاطبان بیشترین میزان تعامل را دارند. این شاخص‌های جدید به مجموعه تحلیل‌های موجود برنامه اضافه می‌شوند که شامل اطلاعاتی مانند مدت زمانی که کاربران یک ویدئو را تماشا می‌کنند، تعداد فالوورهایی که از طریق یک ویدئوی خاص جذب شده‌اند، نقاطی از ویدئو که کاربران در آن تماشای محتوا را متوقف می‌کنند و داده‌های مشابه دیگر است.

علاوه بر این، تولیدکنندگان می‌توانند در بخش Inspiration برنامه، موضوعات مشخصی را جست‌وجو کنند تا ریلزها و قالب‌هایی را که دیگر سازندگان پیرامون یک ترند یا ایده خاص تولید کرده‌اند، مشاهده کنند. همچنین این امکان فراهم شده است که از یک محتوای واحد، چندین نسخه مختلف ایجاد کنند و پیش از انتشار، آزمایش کنند که کدام نسخه عملکرد بهتری دارد.

هرچند اینستاگرام آمار دقیقی از تعداد کاربران «ادیتس» منتشر نکرده ، اما این شرکت مدعی است محتوای ساخته‌شده با این برنامه در مقایسه با محتوایی که با آن تولید نشده ، ۱۰ درصد نرخ ذخیره‌سازی (Save) بالاتر و دو درصد نرخ بازنشر (Reshare) بیشتری دارد. همچنین، بیش از نیمی از افرادی که هر روز ریلزهای اینستاگرام را تماشا می‌کنند، محتوایی را مشاهده می‌کنند که با «ادیتس» ساخته شده است.

اپلیکیشن «ادیتس»به‌صورت رایگان برای سیستم‌عامل‌های iOS و آندروید قابل دانلود است.