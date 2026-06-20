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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن و شرکت مخابرات برای تحول در بانکداری نوین

سرمایه‌گذاری مشترک بانک مسکن و شرکت مخابرات برای تحول در بانکداری نوین

مدیرعامل شرکت مخابرات گفت: پروژه مشترک ۴ همتی بانک مسکن و شرکت مخابرات ایران با هدف توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات آغاز شده و حداکثر طی دو سال آینده به اجرا خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران امروز (شنبه، ۳۰ خرداد) در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بانک مسکن و شرکت مخابرات ایران، با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران حدود ۱۰۰ سال است که خدمات ارتباطات ثابت را در کشور ارائه می‌کند، گفت: امروز بخش قابل توجهی از ارتباطات تجاری کشور را بر عهده دارد. تقریباً تمامی ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور از خدمات این شرکت بهره‌مند هستند.

وی افزود: همکاری میان شرکت مخابرات ایران و بانک مسکن سابقه‌ای طولانی دارد و بانک مسکن به عنوان یکی از بانک‌های باسابقه و تأثیرگذار کشور در حوزه تأمین مالی، به‌ویژه بخش مسکن، تعاملات گسترده‌ای با شرکت مخابرات ایران داشته است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بیان کرد: در حال حاضر از مجموع یک‌هزار و ۱۷۵ شعبه بانک مسکن، حدود ۷۶۵ شعبه به شبکه فیبر نوری شرکت مخابرات ایران متصل هستند و تمامی یک‌هزار و ۱۷۵ شعبه نیز از خدمات ارتباطات داده (دیتا) این شرکت استفاده می‌کنند.

وی یادآور شد: این همکاری دیرینه و تجربه موفق میان دو مجموعه، زمینه‌ساز آغاز پروژه‌ای مهم شده است که امروز با افتخار از آن رونمایی می‌کنیم. این پروژه نقش مؤثری در توسعه بانکداری و افزایش تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش بانکداری کشور خواهد داشت.

جعفرپور با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های فناوری در عصر هوش مصنوعی، اظهار کرد: امروز در دوره هوش مصنوعی، توسعه زیرساخت‌های پردازشی و ارتباطی به‌صورت همزمان یک ضرورت محسوب می‌شود. خوشبختانه بانک مسکن در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و از بانک‌های پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: در حوزه زیرساخت‌های پردازشی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نیز با همکاری شرکت مخابرات ایران، اتفاقات جدید و ارزشمندی در کشور رقم خواهد خورد و زمینه ارتقای خدمات دیجیتال و توسعه فناوری‌های نوین بانکی فراهم می‌شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: امروز پروژه‌ای را آغاز می‌کنیم که حدود ۴ همت همکاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات میان بانک مسکن و شرکت مخابرات ایران را تضمین می‌کند و پیش‌بینی می‌شود اجرای کامل آن حداکثر طی دو سال آینده به سرانجام برسد.

جعفرپور در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای این پروژه، مشتریان بانک مسکن که هم‌اکنون نیز از خدمات یکی از پایدارترین بانک‌های کشور در حوزه فناوری اطلاعات بهره‌مند هستند، بتوانند خدمات جدیدتر و گسترده‌تری را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) دریافت کنند.

پروژه ۴ همتی بانک مسکن و شرکت مخابرات طی دو سال اجرا می‌شود

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه همکاری راهبردی میان بانک مسکن و شرکت مخابرات ایران امروز با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متقابل دو مجموعه در حوزه‌های فنی، زیرساختی، ارتباطی، فناوری اطلاعات و مالی به امضای علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن و محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف توسعه همکاری‌های مشترک و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تخصصی طرفین منعقد شده و زمینه‌ساز گسترش تعاملات در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و خدمات مالی خواهد بود.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، نیازسنجی، طراحی و ارائه انواع خدمات فناوری اطلاعات، ارتباطات و مخابرات به بانک مسکن از سوی شرکت مخابرات ایران در دستور کار قرار می‌گیرد. همچنین در مقابل، شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های تابعه آن از خدمات بانکی، اعتباری، ارزی، سرمایه‌گذاری و بانکداری الکترونیک بانک مسکن بهره‌مند خواهند شد.

کد مطلب 6865772
زهره آقاجانی

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