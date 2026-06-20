به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران امروز (شنبه، ۳۰ خرداد) در آیین امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک بانک مسکن و شرکت مخابرات ایران، با بیان اینکه شرکت مخابرات ایران حدود ۱۰۰ سال است که خدمات ارتباطات ثابت را در کشور ارائه می‌کند، گفت: امروز بخش قابل توجهی از ارتباطات تجاری کشور را بر عهده دارد. تقریباً تمامی ارگان‌ها و دستگاه‌های اجرایی کشور از خدمات این شرکت بهره‌مند هستند.

وی افزود: همکاری میان شرکت مخابرات ایران و بانک مسکن سابقه‌ای طولانی دارد و بانک مسکن به عنوان یکی از بانک‌های باسابقه و تأثیرگذار کشور در حوزه تأمین مالی، به‌ویژه بخش مسکن، تعاملات گسترده‌ای با شرکت مخابرات ایران داشته است.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بیان کرد: در حال حاضر از مجموع یک‌هزار و ۱۷۵ شعبه بانک مسکن، حدود ۷۶۵ شعبه به شبکه فیبر نوری شرکت مخابرات ایران متصل هستند و تمامی یک‌هزار و ۱۷۵ شعبه نیز از خدمات ارتباطات داده (دیتا) این شرکت استفاده می‌کنند.

وی یادآور شد: این همکاری دیرینه و تجربه موفق میان دو مجموعه، زمینه‌ساز آغاز پروژه‌ای مهم شده است که امروز با افتخار از آن رونمایی می‌کنیم. این پروژه نقش مؤثری در توسعه بانکداری و افزایش تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در بخش بانکداری کشور خواهد داشت.

جعفرپور با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های فناوری در عصر هوش مصنوعی، اظهار کرد: امروز در دوره هوش مصنوعی، توسعه زیرساخت‌های پردازشی و ارتباطی به‌صورت همزمان یک ضرورت محسوب می‌شود. خوشبختانه بانک مسکن در حوزه زیرساخت‌های ارتباطی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و از بانک‌های پیشرو در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: در حوزه زیرساخت‌های پردازشی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین نیز با همکاری شرکت مخابرات ایران، اتفاقات جدید و ارزشمندی در کشور رقم خواهد خورد و زمینه ارتقای خدمات دیجیتال و توسعه فناوری‌های نوین بانکی فراهم می‌شود.

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: امروز پروژه‌ای را آغاز می‌کنیم که حدود ۴ همت همکاری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات میان بانک مسکن و شرکت مخابرات ایران را تضمین می‌کند و پیش‌بینی می‌شود اجرای کامل آن حداکثر طی دو سال آینده به سرانجام برسد.

جعفرپور در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای این پروژه، مشتریان بانک مسکن که هم‌اکنون نیز از خدمات یکی از پایدارترین بانک‌های کشور در حوزه فناوری اطلاعات بهره‌مند هستند، بتوانند خدمات جدیدتر و گسترده‌تری را در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، تفاهم‌نامه همکاری راهبردی میان بانک مسکن و شرکت مخابرات ایران امروز با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متقابل دو مجموعه در حوزه‌های فنی، زیرساختی، ارتباطی، فناوری اطلاعات و مالی به امضای علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن و محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف توسعه همکاری‌های مشترک و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تخصصی طرفین منعقد شده و زمینه‌ساز گسترش تعاملات در حوزه فناوری اطلاعات، ارتباطات و خدمات مالی خواهد بود.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، نیازسنجی، طراحی و ارائه انواع خدمات فناوری اطلاعات، ارتباطات و مخابرات به بانک مسکن از سوی شرکت مخابرات ایران در دستور کار قرار می‌گیرد. همچنین در مقابل، شرکت مخابرات ایران و شرکت‌های تابعه آن از خدمات بانکی، اعتباری، ارزی، سرمایه‌گذاری و بانکداری الکترونیک بانک مسکن بهره‌مند خواهند شد.