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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۱

علیزاده: ۵۴ مالخر در غرب استان تهران دستگیر شدند

علیزاده: ۵۴ مالخر در غرب استان تهران دستگیر شدند

شهریار- فرمانده انتظامی غرب استان تهران از دستگیری ۵۴ مالخر اموال مسروقه در جریان اجرای طرح عملیاتی مقابله با ضایعاتی‌های متخلف خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علیزاده، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح عملیاتی مقابله با ضایعاتی‌های متخلف در ۶ شهرستان تابعه این فرماندهی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

وی با تشریح جزئیات این طرح اظهار داشت: در جریان اجرای این عملیات، مأموران پلیس آگاهی با هدف برخورد با واحدهای صنفی متخلف و دارای فعالیت‌های مجرمانه، ۲۸۷ واحد ضایعاتی را مورد بازدید قرار دادند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: در نتیجه این اقدامات، برای ۸۹ واحد ضایعاتی اخطاریه صادر شد و ۱۱ واحد صنفی متخلف نیز با دستور قضائی پلمب شدند.

علیزاده ادامه داد: در روند اجرای این طرح همچنین ۵۴ مالخر اموال مسروقه شناسایی و دستگیر شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به کشفیات صورت‌گرفته در این عملیات تصریح کرد: یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم سیم و کابل برق به همراه یک دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودروی مسروقه کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان با تأکید بر همکاری شهروندان در ارتقای امنیت عمومی خاطرنشان کرد: از مردم درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6865785

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