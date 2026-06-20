علیزاده: ۵۴ مالخر در غرب استان تهران دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علیزاده، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از اجرای طرح عملیاتی مقابله با ضایعاتی‌های متخلف در ۶ شهرستان تابعه این فرماندهی طی ۲۴ ساعت گذشته خبر داد.

وی با تشریح جزئیات این طرح اظهار داشت: در جریان اجرای این عملیات، مأموران پلیس آگاهی با هدف برخورد با واحدهای صنفی متخلف و دارای فعالیت‌های مجرمانه، ۲۸۷ واحد ضایعاتی را مورد بازدید قرار دادند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران افزود: در نتیجه این اقدامات، برای ۸۹ واحد ضایعاتی اخطاریه صادر شد و ۱۱ واحد صنفی متخلف نیز با دستور قضائی پلمب شدند.

علیزاده ادامه داد: در روند اجرای این طرح همچنین ۵۴ مالخر اموال مسروقه شناسایی و دستگیر شدند.

این مقام انتظامی با اشاره به کشفیات صورت‌گرفته در این عملیات تصریح کرد: یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم سیم و کابل برق به همراه یک دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودروی مسروقه کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان با تأکید بر همکاری شهروندان در ارتقای امنیت عمومی خاطرنشان کرد: از مردم درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.