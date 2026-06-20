به گزارش خبرنگار مهر، داوود گودرزی، بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای پروژه «باغ ایرانی ۱۳ آبان» در جنوب پایتخت خبر داد و اظهار داشت: این پروژه یکی از طرح‌های مهم مدیریت شهری در راستای توسعه و کیفی‌سازی فضای سبز در منطقه ۲۰ تهران به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جزئیات این پروژه افزود: باغ ایرانی ۱۳ آبان در محله ۱۳ آبان و در زمینی به وسعت حدود ۱۰ هزار متر مربع احداث خواهد شد. این عرصه که پیش‌تر با نام «باغ رضا لر» شناخته می‌شد، اکنون با رویکردی هویت‌محور و بر اساس الگوی اصیل باغ ایرانی در حال ساماندهی و آماده‌سازی است.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران ادامه داد: در طراحی این مجموعه، عناصر شاخص باغ‌سازی ایرانی از جمله کوشک مرکزی، آبنما، سرویس‌های بهداشتی و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز برای استفاده شهروندان پیش‌بینی شده است.

گودرزی با بیان اینکه این مجموعه با توجه به شرایط اقلیمی منطقه طراحی شده است، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این پروژه، افزایش سرانه فضای سبز، ارتقای کیفیت محیط شهری و تقویت هویت تاریخی و فرهنگی در جنوب تهران است.

وی افزود: با بهره‌برداری از این پروژه، باغ ایرانی ۱۳ آبان به یکی از فضاهای شاخص تفریحی و فراغتی منطقه ۲۰ تبدیل خواهد شد و می‌تواند نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در پایان بر تداوم اجرای پروژه‌های توسعه فضای سبز در مناطق مختلف پایتخت تأکید کرد.