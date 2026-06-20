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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۱

گودرزی: «باغ ایرانی ۱۳ آبان» در جنوب پایتخت احداث می‌شود

گودرزی: «باغ ایرانی ۱۳ آبان» در جنوب پایتخت احداث می‌شود

ری- معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران از اجرای پروژه «باغ ایرانی ۱۳ آبان» در منطقه ۲۰ خبر داد و گفت: این طرح با هدف توسعه فضای سبز و ارتقای کیفیت محیط شهری اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، داوود گودرزی، بعد از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از اجرای پروژه «باغ ایرانی ۱۳ آبان» در جنوب پایتخت خبر داد و اظهار داشت: این پروژه یکی از طرح‌های مهم مدیریت شهری در راستای توسعه و کیفی‌سازی فضای سبز در منطقه ۲۰ تهران به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جزئیات این پروژه افزود: باغ ایرانی ۱۳ آبان در محله ۱۳ آبان و در زمینی به وسعت حدود ۱۰ هزار متر مربع احداث خواهد شد. این عرصه که پیش‌تر با نام «باغ رضا لر» شناخته می‌شد، اکنون با رویکردی هویت‌محور و بر اساس الگوی اصیل باغ ایرانی در حال ساماندهی و آماده‌سازی است.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران ادامه داد: در طراحی این مجموعه، عناصر شاخص باغ‌سازی ایرانی از جمله کوشک مرکزی، آبنما، سرویس‌های بهداشتی و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز برای استفاده شهروندان پیش‌بینی شده است.

گودرزی با بیان اینکه این مجموعه با توجه به شرایط اقلیمی منطقه طراحی شده است، خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این پروژه، افزایش سرانه فضای سبز، ارتقای کیفیت محیط شهری و تقویت هویت تاریخی و فرهنگی در جنوب تهران است.

وی افزود: با بهره‌برداری از این پروژه، باغ ایرانی ۱۳ آبان به یکی از فضاهای شاخص تفریحی و فراغتی منطقه ۲۰ تبدیل خواهد شد و می‌تواند نقش مؤثری در بهبود کیفیت زندگی شهروندان ایفا کند.

معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران در پایان بر تداوم اجرای پروژه‌های توسعه فضای سبز در مناطق مختلف پایتخت تأکید کرد.

کد مطلب 6865790

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