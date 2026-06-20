انتقال نظامیان زخمی اسرائیلی به مرکز درمانی نهاریا با بالگرد+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع خبری از زخمی شدن نظامیان رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و انتقال آنها به مراکز درمانی در شمال اراضی اشغالی خبر دادند.

این منابع به فرود آمدن یک بالگرد حامل نظامیان رژیم صهیونیستی که در درگیری های جنوب لبنان زخمی شده اند در مرکز پزشکی نهاریا در شمال فلسطین اشغالی اشاره کردند و ویدئویی منتشر کردند.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی همچنان در جنوب لبنان و در محور کفرتبنیت و بلندی علی الطاهر متحمل تلفات می‌شود.

پیش از این رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که یک نظامی این رژیم در این منطقه به هلاکت رسیده و ۷ نظامی دیگر زخمی شده اند، وضعیت یکی از زخمی‌ها نیز بسیار وخیم گزارش شده است.

گفته می شود ۳ الی ۴ بالگرد نظامی اسرائیلی شب گذشته برای انتقال زخمی‌ها و کشته شدگان در جنوب لبنان فرود آمده بودند.