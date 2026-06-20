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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

۱۶ شهید و ۱۲ زخمی بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به نبطیه

۱۶ شهید و ۱۲ زخمی بر اثر حملات رژیم صهیونیستی به نبطیه

منابع لبنانی آماری از شهدا و مجروحان حملات رژیم صهیونیستی به نبطیه لبنان منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دفاع مدنی لبنان اعلام کرد که نیروهای دفاع مدنی در مراکز مختلف در منطقه نبطیه در پی حملات مستمر به این منطقه از صبح چندین عملیات تخلیه، انتقال و امدادرسانی انجام دادند.

دفاع مدنی لبنان بیان کرد که این نیروها ۴۷ تن از شهروندان را به مناطق امن انتقال دادند.

بنا بر اعلام دفاع مدنی لبنان در پی این حملات ۱۶ نفر شهید و ۱۲ نفر مجروح شدند که توسط نیروهای دفاع مدنی به بیمارستان‌ها منتقل شدند.

گفتنی است با وجود شرایط و چالش‌های میدانی سخت، نیروهای دفاع مدنی لبنان در راستای پاسخ به درخواست‌های شهروندان به انجام وظایف انسانی و امدادرسانی خود ادامه می‌دهند.

کد مطلب 6865757

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    نظرات

    • IR ۱۳:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۳۰
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      از دست ای وحشی ها.خدایا کمکشان کن

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