هلاکت فرمانده گردان ۵۲ رژیم صهیونیستی به همراه ۳ نظامی دیگر در لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاخباریه، رسانه‌های رژیم صهیونیستی اذعان کردند: ۴ نظامی، از جمله یک فرمانده گردان، دیشب در لبنان کشته شدند.

بر اساس اعلام رسانه ها، ارتش رژیم صهیونیستی از هلاکت سرهنگ دوم «دور گدالیا بن سیمحون» (Dor Gedalia Ben Simhon)، ۳۲ ساله، در جنوب لبنان خبر داد.

گزارش ها نشان می دهند یک حمله هوایی مشکوک شب گذشته یک تانک ارتش اشغالگران متجاوز صهیونیست در جنوب لبنان را هدف قرار داد که بر اثر آن تعدادی از نظامیان این رژیم هلاک شدند.

سرهنگ دوم «دور گدالیا بن سیمحون» به همراه ۳ نظامی دیگر که نامشان هنوز منتشر نشده است، کشته شد.

الجزیره نیز در این خصوص گزارش داد: رسانه‌های اسرائیلی به نقل از منابع نظامی خبر دادند که دیشب یک حادثه امنیتی جدی در نزدیکی کفر تبنیت در جنوب لبنان رخ داد. یک افسر ارشد لشکر ۳۶ ارتش اسرائیل نیز در جریان درگیری‌های دیشب در جنوب لبنان زخمی شد.

صهیونیست ها اعلام کردند: شب گذشته شاهد درگیری‌های دشوار و پیچیده‌ای با حزب‌الله در جنوب لبنان بودیم.

شورای شهرک آدم در شمال شرقی قدس هم از مرگ یکی از ساکنانش (یک شهرک نشین نظامی صهیونیست) در جنوب لبنان خبر داد.

تحقیقات برای تعیین هویت شیء مشکوکی که تانک اسراییلی را هدف قرار داد (اینکه آیا پهپاد بوده یا موشک هدایت‌شونده)، در حال انجام است.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی به نقل از منابع نظامی گزارش دادند که یک شیء مشکوک، تانکی متعلق به گردان ۵۲ تیپ ویژه گیواتی را هدف قرار داد.

بر اساس گزارش‌ها، یک جسم مشکوک، تانکی وابسته به گردان ۵۲ از تیپ نخبه «گیواتی» را هدف قرار داده است و فرمانده آن را به هلاکت رساند.