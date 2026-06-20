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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

مهلت ارسال آثار جشنواره ملی داستان کوتاه «سار» تمدید شد

مهلت ارسال آثار جشنواره ملی داستان کوتاه «سار» تمدید شد

دبیرخانه نخستین جشنواره ملی داستان کوتاه «سار» با انتشار اطلاعیه‌ای از تمدید مهلت ارسال آثار تا پایان مرداد ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این جشنواره که از آذر ۱۴۰۴ با حمایت نشر عینک و با هدف شناسایی و حمایت از نویسندگانی که تاکنون کتاب داستان مستقل منتشر نکرده‌اند، آغاز شده است، به دلیل قطعی‌های مکرر اینترنت و اختلال در روند ارسال آثار، زمان دریافت آثار را تمدید کرد.

بر اساس اطلاعیه منتشرشده، در صورت تداوم اختلالات ارتباطی، امکان تمدید مجدد مهلت ارسال آثار نیز وجود دارد تا فرصت برابر برای تمامی شرکت‌کنندگان فراهم شود. همچنین دبیرخانه جشنواره تأکید کرده است که تمامی آثار ارسال‌شده محفوظ خواهد ماند و فرایند داوری پس از عادی شدن شرایط ارتباطی با دقت و بررسی کامل انجام خواهد شد.

طبق تقویم به‌روزرسانی‌شده جشنواره، آخرین مهلت ارسال آثار پایان مرداد ۱۴۰۵ اعلام شده و زمان برگزاری مرحله داوری و آیین اختتامیه نیز پس از عادی شدن شرایط ارتباطی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نخستین جشنواره ملی داستان کوتاه «سار» ویژه نویسندگانی برگزار می‌شود که تاکنون کتاب داستان مستقلی منتشر نکرده‌اند و با هدف ایجاد بستری برای معرفی استعدادهای تازه در حوزه داستان‌نویسی شکل گرفته است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ارتباط با انجمن و دبیرخانه جشنواره ملی داستان کوتاه «سار» می‌توانند از طریق شناسه @saranjoman در پیام‌رسان‌ها و همچنین نشانی پست الکترونیکی Sardastanfestival@gmail.com با برگزارکنندگان در ارتباط باشند.

کد مطلب 6865815
زهرا اسكندری

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