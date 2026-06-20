به گزارش خبرگزاری مهر، چاپ چهل و سوم کتاب «نامیرا» نوشته صادق کرمیار با شمارگانی بیش از ۲۳۲ هزار نسخه از چاپ‌های پیشین از سوی نشر نیستان هنر منتشر و وارد بازار کتاب شد.

رمان «نامیرا» اثر صادق کرمیار، از آن دست کتاب‌هایی است که واقعه‌ای تاریخی را به مسئله‌ای زنده و امروزی تبدیل می‌کند. داستان در آستانه واقعه عاشورا و در فضای پراضطراب کوفه می‌گذرد؛ شهری که مردمش میان حقیقت، مصلحت، ترس، قبیله، منفعت و روایت‌های متناقض سرگردان‌اند. این اثر به جای آنکه صرفاً گزارش کند چه کسانی در تاریخ جای درست یا غلط ایستادند، خواننده را وارد لحظه انتخاب می‌کند؛ همان لحظه‌ای که انسان باید بفهمد سکوت، همراهی، تردید یا ایستادگی او چه معنایی دارد.

در این اثر، کوفه فقط یک شهر تاریخی نیست؛ صحنه‌ای است برای دیدن سازوکار تصمیم‌گیری انسان در روزهای غبارآلود. شخصیت‌های داستان نه قدیس‌اند و نه شرورهای ساده و یک‌بعدی. آن‌ها آدم‌هایی‌اند با تعلقات خانوادگی، دغدغه معیشت و مقام، ترس از تنهایی، میل به حفظ آبرو و نگرانی از آینده. همین ویژگی باعث می‌شود کتاب از یک روایت مناسبتی فاصله بگیرد و به اثری شخصیت‌محور و قابل تأمل تبدیل شود. نویسنده دست روی یکی از بزرگ‌ترین ترس‌های درونی انسان می‌گذارد: ترس از هم‌نوایی کورکورانه با توده‌ها و گم کردن قطب‌نمای اخلاقی. خواننده در طول داستان، بارها خود را جای شخصیت‌ها می‌گذارد و از خود می‌پرسد: اگر من در چنین موقعیتی بودم، حقیقت را انتخاب می‌کردم یا امنیت را؟



یکی از نقطه‌های قوت کتاب، روایت تصویرگرا و گفت‌وگومحور آن است. نویسنده با سابقه‌ای که در روایت نمایشی و تصویرسازی دارد، فضای داستان را زنده و قابل لمس می‌سازد. بخش مهمی از کشش داستان از دل گفت‌وگوها بیرون می‌آید؛ گفت‌وگوهایی که فقط برای انتقال اطلاعات نیستند، بلکه میدان کشمکش فکری و اخلاقی شخصیت‌ها محسوب می‌شوند. هر گفت‌وگو لایه‌ای تازه از ترس، تردید، پنهان‌کاری، توجیه و شوق به حقیقت را آشکار می‌کند و خواننده را درگیر پرسشی جدی می‌سازد: در لحظه انتخاب، انسان چگونه حقیقت را از مصلحت تشخیص می‌دهد؟