عزاداری باشکوه مردم لرستان، امتداد حضور حماسی آنان در خیابان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در حاشیه برگزاری اولین روز عزاداری سید و سالار شهیدان در ساختمان مرکزی استانداری لرستان با اشاره به حضور گسترده و پرشور مردم در این آیین معنوی، اظهار داشت: مردم غیور، متدین و ولایتمدار لرستان بار دیگر با حضور پرشور و حماسی در مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان و بیعت با امام امت، روایت تازهای از پایداری و ایستادگی در مسیر انقلاب و ارزشهای انقلاب را به تصویر کشیدند.
حضور پرشور مردم در امتداد راه آگاهی و بعثت
وی ادامه داد: این حضور پرشور که پس از یکصد و یازده شب ایستادگی و مقاومت رزمندگان اسلام و مردم همیشه پای کار ایران و لرستان عزیز، صورت گرفت، در امتداد راه آگاهی و بعثت مردم در برابر ظلم و استکبار ستمگران تاریخ و خط سرخ قیام عاشورا رقم خورد.
تفکر عاشورا؛ شعله فروزان انقلاب اسلامی در برابر ابرقدرتها
به گفته استاندار لرستان، تفکر عاشورا و نهضت حسینی، شعله فروزان انقلاب اسلامی در طول حیات پربرکت این انقلاب در برابر توطئه ابرقدرتهای شرق و غرب بوده است.
قدردانی از حضور گرم و پرشور مردم در اولین روز عزاداری
شاهرخی ضمن قدردانی از حضور گرم و پرشور مردم لرستان در اولین روز عزاداریهای حسینی، افزود: مردم لرستان با این شور حسینی و عاشورایی نشان دادند که تا همیشه پشتیبان و پای کار انقلاب، اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند.
ادامه مراسم عزاداری تا سهشنبه ۲ تیر در محوطه استانداری
وی ادامه داد: این مراسم سه روز دیگر نیز «یکشنبه ۳۱ خرداد، دوشنبه ۱ تیر و سهشنبه ۲ تیر» در محوطه ساختمان مرکزی استانداری لرستان با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین برگزار میگردد.
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