ذوالنوری: راه توقف حملات اسرائیل به لبنان، اقدام کوبنده نظامی است

حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنوری در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به تداوم حملات رژیم صهیونیستی به لبنان با وجود یکی از بندهای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا بر توقف این حملات، اظهار کرد: من معتقدم که مذاکره‌کنندگان ما در این زمینه یا کوتاهی یا غفلت داشتند. باید یک بندی در این یادداشت تفاهم می‌گنجاندند که نقض هر کدام از موارد توافق، به معنای نقض همه موارد باشد؛ یعنی یا همه چیز یا هیچ چیز. این نکته باید مورد توجه قرار می‌گرفت. حالا که این بند گنجانده نشده، ضروری است که در مذاکرات آتی و در تدوین متن توافق احتمالی، حتماً این موضوع را مدنظر قرار دهند.

وی افزود: در یکی از بندهای این یادداشت تفاهم، تصریح و تأکید شده است که باید حملات به لبنان متوقف شود. اگر دشمن این بند را نقض کند و ما تسامح داشته باشیم، این تسامح می‌تواند منجر به نقض‌های بیشتری از سوی دشمن شود. اما اگر صلابت، جدیت و حساسیت ما را ببیند، به سایر مفاد نیز پایبند خواهد بود.

صرف تهدید کافی نیست و باید پاسخ عملی داد

رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: بنابراین، صرف تهدید کافی نیست. مهم‌ترین گزینه این است که جمهوری اسلامی بدون معطلی پاسخ دهد. به این معنا که فوراً نیروهای مسلح ما باید پاسخ کوبنده‌ای ارائه دهند. این پاسخ لازم نیست به طور مستقیم تل‌آویو و حیفا را هدف قرار دهد؛ بلکه می‌توان مناطقی را که مرکز تجمع نیروهای عملیاتی هستند و اکنون لبنان را مورد حمله قرار می‌دهند، هدف قرار داد و به شدت موشک‌باران کرد. این اقدام باعث می‌شود که دشمن نسبت به رعایت مفاد توافقنامه و وظایفی که دارد، اقدام کند.

ادعای ناتوانی آمریکا در کنترل نتانیاهو را قبول ندارم

وی در ادامه گفت: من اعتقاد ندارم که برخی می‌گویند آمریکا نمی‌تواند نتانیاهو را کنترل کند. اینکه بگوییم آمریکا از وضعیت -علت تداوم حملات به لبنان- بی‌خبر است یا در جریان نیست، یا اینکه همراهی کرده یا نکرده، موضوعاتی هستند که می‌توان درباره آن‌ها بحث کرد. اما باید تأکید کنم که آمریکا امروز به شدت به این تفاهم، توافق و پایان جنگ نیاز دارد و باید رژیم صهیونیستی را از حمله به لبنان بازدارد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مقابل، رژیم صهیونیستی و نتانیاهو برای ادامه حیات سیاسی خود به تداوم جنگ نیاز دارند. در حقیقت، یک تقسیم کار شکل گرفته است که به ظاهر ترامپ ژست می‌گیرد که من نمی‌توانم، تذکر داده‌ام و نمی‌خواهم مجدداً درگیری آغاز شود، از سوی دیگر، نتانیاهو نیز به انجام کارهای خود ادامه می‌دهد تا نیازش به ادامه جنگ در لبنان برآورده شود.

ایران باید به اسرائیل پاسخ کوبنده دهد

وی تصریح کرد: تصور آنان این است که جمهوری اسلامی تنها به این دلیل که جنگ با آمریکا به پایان رسیده، راضی است و حاضر نیست به خاطر لبنان این وضعیت را به هم بزند، اما برای اینکه محاسبات دشمن را به هم بزنیم، باید حتماً پاسخ کوبنده‌ای دهیم تا ببیند که برای ایران اجرای تمام مفاد تفاهم اهمیت دارد.

ذوالنوری افزود: در این صورت دو حالت پیش می‌آید؛ یا آمریکا -به حملات ایران- پاسخ می‌دهد و با رژیم صهیونیستی همراهی و از آن پشتیبانی می‌کند که در این حالت باطن آمریکا هم آشکار می‌شود و همه متوجه خواهد شد که آنها هم به دنبال پایان جنگ نیستند و هدفشان این است که منافع ما تأمین نشود.

در صورت همراهی آمریکا با اسرائیل، تنگه هرمز باید بسته شود

رئیس فراکسیون دفاع و اقتدار ملی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس اگر ما با رژیم صهیونیستی برخورد کنیم و آمریکا باطن خود را آشکار کرده و در تقابل با جمهوری اسلامی ایران، از رژیم صهیونیستی حمایت کند، باید فوراً تنگه هرمز را ببندیم و شرایط نامطلوبی برای آنها ایجاد کنیم. اما اگر آمریکا در پاسخ به اقدام جمهوری اسلامی علیه رژیم صهیونیستی موضع‌گیری نکند، رژیم صهیونیستی تنها خواهد ماند و ما از آنان انتقام سختی خواهیم گرفت.

رژیم صهیونیستی یا عقب‌نشینی می‌کند یا شکست می‌خورد

وی افزود: در این شرایط، رژیم صهیونیستی دو گزینه پیش رو دارد؛ یا جنگ -با ایران- را بدون کمک آمریکا ادامه دهد که در این صورت با حول و قوه الهی در میدان غالب خواهیم بود و به نتیجه مطلوب خواهیم رسید، یا صهیونیست‌ها به دلیل برخورد جمهوری اسلامی، از ادامه تجاوز در لبنان دست می‌کشند و با متحدان ما برخورد نمی‌کنند که این نیز برای جمهوری اسلامی مطلوب است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: حالت سوم هم این است که آمریکا همراه رژیم صهیونیستی وارد عمل شود که در این صورت به نقطه اول بازمی‌گردیم و تنگه هرمز را می‌بندیم که طبیعتاً آمریکایی‌ها نمی‌توانند این وضعیت را تحمل کنند و مجبور خواهند شد این رژیم و سگ هار خود را مهار کنند. بنابراین، راه درست این است که ما بدون فوت وقت، برخوردی جدی، باصلابت و قاطع با دشمن داشته باشیم.