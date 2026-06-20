سیمای گلپایگان رنگ عاشورا گرفت

احسان مهاجری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سیما و منظر شهری در ایام ماه محرم اظهار کرد:ماه محرم امسال در حالی آغاز شد که ملت ایران داغدار شهادت قائد امت، جمعی از فرماندهان، مدافعان و هموطنان عزیز در جریان جنگ تحمیلی اخیر است و این ایام، رنگ و بویی متفاوت از حماسه، ایثار و سوگواری به خود گرفته است؛ پیوندی عمیق میان فرهنگ عاشورا و روح مقاومت و عزت ملت ایران است.

وی افزود: عملیات نصب پرچم‌های مناسبتی، پرچم‌های عرضی در خیابان‌ها، اکران بیلبوردها و بنرهای فرهنگی با مضامین عاشورایی و ادای احترام به شهدای اخیر و همچنین جانمایی و اجرای المان‌های ویژه ماه محرم در نقاط مختلف شهر انجام شده است.

شهردار گلپایگان اظهار کرد:این اقدامات با هدف پاسداشت شعائر حسینی، زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا و ایجاد فضایی متناسب با شأن این ایام صورت گرفته و شهرداری تلاش کرده است تا سیمای شهری، بازتابی از ارادت مردم به مکتب عاشورا و تجلیل از مقام والای شهدای وطن باشد.

مهاجری خاطر نشان کرد:مجموعه مدیریت شهری گلپایگان ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا(ع) و گرامیداشت یاد شهدای اقتدار، بر تداوم خدمت‌رسانی و همراهی با برنامه‌های مذهبی و فرهنگی شهر در این ایام تأکید دارد.