به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح بخش آنژیوگرافی و بهرهبرداری از پیشرفتهترین دستگاه آنژیوگرافی مغز در کشور در مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی لقمان حکیم، امروز در بیمارستان لقمان حکیم برگزار شد.
در ادامه ؛ محمداسماعیل قیداری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حاشیه افتتاح این بخش در جمع خبرنگاران گفت: بخش آنژیوگرافی که امروز افتتاح شد یک بخش تشخیصی و درمانی است که از دستگاهی بسیار پیشرفته با فناوری بالا بهره میبرد؛ این دستگاه پیشرفته آنژیوگرافی اولین بار است که در سطح دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به بهره برداری رسیده و اهمیت آن، کمک به مردم در بخش دولتی است. راه اندازی این بخش باعث خواهد شد بیمارانی که پیش از این بابت آنژیوگرافیهای پیشرفته به سایر مراکز درمانی ارجاع داده میشدند در همین مرکز درمانی خدمات خود را دریافت کنند.
وی افزود: دستگاهی که به بهره برداری رسیده وارداتی است و ارزش آن معادل حدود ۹۰۶ میلیارد ریال بوده است که بخشی از آن را خیرین و بخش دیگر را وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تأمین کردهاند.
افزایش سرعت درمان و دقت تشخیص با فناوری نوین
در ادامه؛ امیدوار رضایی؛ رئیس بیمارستان لقمان حکیم گفت: بخش آنژیوگرافی که امروز به بهرهبرداری رسیده است دارای دستگاهی است که از پیشرفتهترین دستگاههای آنژیوگرافی، بهویژه در حوزه نوروانژیوگرافی (آنژیوگرافی مغز و اعصاب) به شمار میرود.
وی افزود: این دستگاه از فناوری «بایپلین» بهره میبرد که مزایای بسیار زیادی دارد، از جمله اینکه انجام اقدامات درمانی آنژیوگرافی را سریعتر میکند و تصاویر بسیار روشنتر و شفافتری در اختیار پزشکان قرار میدهد. این ویژگیها در تشخیص و درمان بیماران بسیار مؤثر هستند.
امکان نجات بیماران سکته مغزی در ساعات طلایی
وی افزود: این دستگاه بهویژه برای کمک به بیماران مبتلا به سکتههای مغزی، ضایعات عروقی مغز و سایر عروق محیطی بدن بسیار مفید است و میتواند در پیشگیری از عوارض بیماری و کاهش هزینههای درمان هم برای بیماران و هم برای بیمارستان نقش مهمی ایفا کند.
به گفته وی؛ مهمتر از همه اینکه اگر بیمار پیش از بروز آسیبهای شدید مغزی مراجعه کند، میتوان از بستریهای طولانیمدت و ناتوانیهای دائمی جلوگیری کرد. بهعنوان مثال، اگر فردی که دچار سکته مغزی شده است ظرف ۳ تا ۶ ساعت به این مرکز مراجعه کند، میتوان بهراحتی لخته خونی موجود در رگ را با کمک این دستگاه برطرف کرد و بیمار را به زندگی عادی بازگرداند و امیدواریم این مرکز بتواند به مردم عزیز، بهویژه مراجعان که از اقشار شریف و در بسیاری موارد کمبرخوردار جامعه هستند، کمک کند. بیماران بسیاری از شهرها و استانهای مختلف کشور به این مرکز مراجعه میکنند و خدمات لازم را دریافت خواهند کرد.
رضایی با اشاره به اینکه بیمارستان لقمان حکیم یک مرکز دولتی و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و از قدیمیترین و باسابقهترین مراکز درمانی کشور به شمار میرود و در حوزه بیماریهای مغز و اعصاب نیز همواره یکی از مراکز اصلی ارجاع بیماران بوده است، خاطرنشان کرد: بسیاری از بیماران از مناطق مختلف کشور و سایر بیمارستانها به این مرکز ارجاع داده میشوند؛ تشخیص بهموقع مشکلات در حوزه مغز و اعصاب و استفاده از تجهیزات پیشرفته تأثیر بسیار زیادی در روند درمان دارد و این دستگاه در مقایسه با بسیاری از دستگاههای مشابه، تا ۷۰ درصد توانایی ارائه خدمات بهتر و تشخیص دقیقتر را دارد و هم از نظر تشخیصی و هم از نظر درمانی مزایای قابل توجهی نسبت به سایر دستگاهها ارائه میکند.
۸۰ درصد از بیمارانی که به بیمارستانهای تهران مراجعه میکنند، از استانهای محروم کشورند
در ادامه؛ سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت گفت: بیمارستان لقمان حکیم افزون بر ساکنان این منطقه، بیمارانی از سراسر کشور را پذیرش میکند. به جرات میتوان گفت که حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد و گاه تا ۷۰ تا ۸۰ درصد از بیمارانی که به بیمارستانهای تهران مراجعه میکنند، از استانهای محروم کشور هستند و برای دریافت خدمات درمانی به این مراکز میآیند.
به گفته وی؛ ساختار موجود در نظام سلامت کشور، تمرکز قابل توجهی از خدمات پیشرفته را در چند استان اصلی ایجاد کرده و از این رو، از برخی خدمات در مناطق محروم بیبهرهایم و همراهان بیماران گاه برای درمان، حتی شبها را در کنار بیمارستانها چادر میزنند و اقامت میکنند.
وی افزود: وجود تجهیزات پیشرفته از هزینهها و عوارض سنگین بعدی جلوگیری میکند. برای مثال، در موارد سکته مغزی، عدم اقدام به موقع، بیمار را خانهنشین و سپس سالها با معلولیت مواجه میسازد که خود و خانوادهاش را درگیر هزینههای طاقتفرسا میکند اما با مداخله بهنگام، بیمار میتواند در کوتاهترین زمان ممکن به زندگی عادی و فعالیتهای روزمره خود بازگردد. این مهم، ضرورتی اجتنابناپذیر است که در برنامههای وزارت بهداشت نیز گنجانده شده و در حال اجراست.
رضوی گفت: بدون حمایت و یاری خیرین، امکان پیشبرد بسیاری از اقدامات وجود ندارد. به عنوان نمونه، در سال ۱۴۰۲، بودجهای که در اختیار داشتیم، امکان خرید حدود ۴۷۵ دستگاه سرمایهای را برای کل کشور فراهم میکرد، یعنی به طور میانگین ۱۰ تا ۱۵ دستگاه سنگین مانند سی تی اسکن و آنژیوگرافی و ام آر آی برای هر استان میشد خریداری کرد اما اکنون با همان اعتبار، تنها قادر به خرید حدود ۱۶ دستگاه هستیم که به معنای تخصیص یک دستگاه به ازای هر دو استان است، در حالی که پیشتر هر استان به طور میانگین ۱۲ دستگاه دریافت میکرد. ارز تجهیزات پزشکی ۴۲۰۰ تومان بوده است که اکنون به بالای ۱۴۰ هزار تومان رسیده است بنابراین خرید برخی دستگاهها بدون کمک خیرین امکانپذیر نبوده است.
به گفته وی؛ خدمترسانی در حوزه سلامت، بهویژه در مناطق محروم و نیز نقاط کمبرخوردار شهر تهران، از اولویتهای ماست. به دلیل هزینههای بالای خدمات پیشرفته، بسیاری از مردم توان پرداخت در بخش خصوصی را ندارند و هزینههای سنگین از جیب، گاه آنان را از دریافت خدمات ضروری بازمیدارد یا معیشت خانواده را تحت فشار قرار میدهد.
وی خاطرنشان کرد: این وظیفه دولت و مجموعه نظام سلامت است که تلاش کند این فشارها را کاهش دهد. همه همکاران، شامل پزشکان و کادر درمان و نیز دانشگاهها، با تمام توان در این مسیر گام برمیدارند. همچنین، حضور خیرین در حوزه سلامت، که پیشتر عمدتاً در امر مدرسهسازی فعال بودند، نویدبخش نتایج ارزشمندی است.
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