به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه هنر و رسانه شورای فرهنگ عمومی استان لرستان با موضوع «ترویج فرهنگ صرفهجویی در مصرف انرژی» با حضور اعضای کارگروه و نمایندگان دستگاههای مرتبط ظهر شنبه برگزار شد.
این نشست که با ریاست میثم محتشم آرا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان برگزار شد، با هدف بررسی راهکارهای فرهنگی و هنری برای مدیریت بهینه مصرف انرژی در استان تشکیل شد.
تأکید بر نقش مؤثر فرهنگسازی در اصلاح الگوی مصرف
در این نشست، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان با تأکید بر اهمیت مدیریت مصرف انرژی و نقش مؤثر فرهنگسازی در اصلاح الگوی مصرف، بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیتهای هنری و رسانهای استان برای آگاهسازی و جلب مشارکت عمومی تأکید کرد.
محتشم بیان کرد: تغییر رفتار مصرفی در جامعه، نیازمند رویکردهای فرهنگی و هنری است که بتواند با زبان هنر و رسانه، مفاهیم مرتبط با صرفهجویی را به عمق زندگی مردم نفوذ دهد.
ابزارهای هنری؛ راهکاری اثرگذار در انتقال مفاهیم بهینهسازی مصرف
در ادامه این جلسه، استفاده از ابزارهای هنری نظیر گرافیک، تصویرسازی، انیمیشن، تولیدات رسانهای و سایر قالبهای خلاقانه به عنوان یکی از راهکارهای اثرگذار در انتقال مفاهیم مرتبط با بهینهسازی مصرف انرژی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اعضای کارگروه تاکید کردند بودند که تولیدات هنری و رسانهای میتوانند با جذابیت و نفوذپذیری بالا، پیامهای صرفهجویی را به شکل مؤثرتری به مخاطبان منتقل کرده و موجب تغییر نگرش و رفتار مصرفی شوند.
همافزایی دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی برای طراحی برنامههای مشترک
اعضای کارگروه در ادامه ضمن تبادل نظر درباره راهکارهای تقویت پیامهای فرهنگی در حوزه مدیریت مصرف انرژی، بر لزوم همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی و هنرمندان استان برای طراحی و اجرای برنامههای مشترک تأکید کردند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان یادآور شد: موفقیت در ترویج فرهنگ صرفهجویی، نیازمند همکاری همهجانبه و تعامل نزدیک میان بخشهای مختلف است و دستگاههای فرهنگی باید با حمایت از هنرمندان، زمینه تولید آثار فاخر و تأثیرگذار را فراهم آورند.
مصوبه کارگروه؛ ارائه طرحها و ایدههای هنری و رسانهای به دبیرخانه
در پایان این جلسه مصوب شد دستگاههای مرتبط، طرحها و ایدههای هنری و رسانهای خود را در راستای ترویج فرهنگ صرفهجویی در مصرف انرژی به دبیرخانه کارگروه هنر و رسانه شورای فرهنگ عمومی استان ارائه کنند.
این مصوبه با هدف برنامهریزی و اجرای پروژههای مشترک و نهادینهسازی مصرف بهینه انرژی در سطح جامعه به تصویب رسید.
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