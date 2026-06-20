زاکانی: شهید طهرانچی افتخار جامعه علمی ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در پیامی به مناسبت اولین سالگرد دانشمند شهید محمدمهدی طهرانچی نوشت: شهید دانشمند شهید طهرانچی زحمات زیادی برای پیشرفت علم و دانش بومی این سرزمین کشید. پیشرفت‌های علمی امروز ایران مدیون این دانشمند بزرگ و همکاران شهید اوست.

اگرچه این سرزمین دانشمند پرور بوده و سراسر مملو از نخبگان علمی ست لکن شهید طهرانچی نمونه کم‌نظیری از جهات علمی، مدیریتی، معنوی و عقیدتی بود که در تاریخ ایران کمتر سراغ داریم.

وی افتخار جامعه علمی ایران بود و همچون علی محمدی، شهریاری و رضایی‌نژاد مدال شهادت را به سینه آویخت.