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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۳

زاکانی: شهید طهرانچی افتخار جامعه علمی ایران بود

زاکانی: شهید طهرانچی افتخار جامعه علمی ایران بود

شهردار تهران در نخستین سالگرد شهادت محمدمهدی طهرانچی، پیشرفت‌های علمی کشور را حاصل تلاش این دانشمند شهید و دیگر نخبگان علمی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در پیامی به مناسبت اولین سالگرد دانشمند شهید محمدمهدی طهرانچی نوشت: شهید دانشمند شهید طهرانچی زحمات زیادی برای پیشرفت علم و دانش بومی این سرزمین کشید. پیشرفت‌های علمی امروز ایران مدیون این دانشمند بزرگ و همکاران شهید اوست.

اگرچه این سرزمین دانشمند پرور بوده و سراسر مملو از نخبگان علمی ست لکن شهید طهرانچی نمونه کم‌نظیری از جهات علمی، مدیریتی، معنوی و عقیدتی بود که در تاریخ ایران کمتر سراغ داریم.

وی افتخار جامعه علمی ایران بود و همچون علی محمدی، شهریاری و رضایی‌نژاد مدال شهادت را به سینه آویخت.

کد مطلب 6865922

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