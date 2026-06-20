گروه جامعه خبرگزاری مهر - زهرا شریفی: شهرهای بزرگ سالهاست با صدای موتورهای سنگین و دود اتوبوسهای فرسوده بیدارمیشوند؛ شهری که شهروندانش هر صبح، رأس ساعت، خود را به ایستگاههای اتوبوس میرسانند و مدتها در انتظار میمانند تا شاید اتوبوسهای خسته، با کمک راننده، شیبهای تهران را بالا بیایند. اکنون اما نشانههایی از تغییر با ورود اتوبوسهای برقی به ناوگان حملونقل عمومی تهران دیده میشود.
شهری با ناوگان فرسوده
شهروندان تهرانی سالهاست با ناوگانی مواجهاند که بخش زیادی از آن فرسوده است و در شرایط سخت ترافیکی و در شیبهای شهری فعالیت میکند که این موضوع هم بر کیفیت رفت و آمد و هم بر آلودگی هوا اثر گذاشته است.
مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در گفتگو با خبرنگار شهری خبرگزاری مهر در خصوص تعداد اتوبوس فعال در ناوگان حملونقل عمومی تهران گفت: در حال حاضر ۳ هزارو ۲۴۴ دستگاه اتوبوس فعال در ناوگان اتوبوسرانی تهران مشغول خدمترسانی هستند. با وجود افزایش تعداد ناوگان در سالهای اخیر، این میزان هنوز با افق پیشبینیشده برای شهر تهران فاصله دارد. بر اساس برنامهریزیها، تهران به حدود ۷هزار دستگاه اتوبوس پیش بینی شده است. برنامه خروج کامل اتوبوسهای فرسوده از ناوگان تا پایان سال ۱۴۰۶ هدفگذاری شده است.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در ادامه به پاسخ خبرنگار مهر، که چه تعداد از اتوبوسهای فعال فرسوده محسوب میشوند و چه برنامهای برای خروج آنها از چرخه خدمت دارند بیان کرد: از مجموع ناوگان فعال، ۹۴۲ دستگاه فرسوده محسوب میشوند. در مواردی که امکان بازسازی و بهسازی این ناوگان وجود نداشته باشد، پس از اخذ مجوز های لازم خارج می شود.همچنین میانگین عمر ناوگان فعال اتوبوسرانی تهران در حال حاضر ۱۱.۳ سال است. با اجرای برنامههای نوسازی، این عدد بهتدریج کاهش خواهد یافت و به استانداردهای مطلوب نزدیکتر میشود.
ورود تازهنفسهای برقی
زمزمه رسیدن «تازهنفسها» چند وقتی است به گوش میرسد؛ اتوبوسهای برقی با رنگهای مختلف، تقریباً بیصدا، که میتوانند بخشی از آلودگی هوا و آلودگی صوتی شهر را کاهش دهند و قرار است در خطوط شهری تهران به کار گرفته شوند.
در همین راستا، با توجه به تلاشهای بیوقفه شهرداری تهران، برای نوسازی حملونقل عمومی و تحقق چشمانداز «تهران، کلانشهر الگوی جهان اسلام»، ورود اتوبوسهای برقی نویدبخش آیندهای پاکتر و آرامتر برای پایتخت است. علیرضا زاکانی شهردار تهران با اشاره به مساله به فعالشدن ظرفیتهای منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) اظهار کرد: این مساله امکانی برای ما ایجاد میکند تا بتوانیم اقلامی مثل واگن و اتوبوس که برای ما کارکرد عمومی دارد را با تسهیلات بهتر و با قابلیت بالاتر از آنجا ترخیص کنیم.
اما به گفته مدیرعامل شرکت واحد، علاوه بر اتوبوسهای برقی وارداتی، ۹۵ دستگاه اتوبوس جدید شامل ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی تککابین، ۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین ۱۸ متری و تعدادی اتوبوس دیزلی نیز به ناوگان اضافه شده است. همچنین اتوبوسهای برقی «زیما» نیز به تدریج وارد چرخه بهرهبرداری شدهاند و تاکنون ۱۵ دستگاه از قرارداد ۱۰۴ دستگاهی تحویل شده است.
قرارداد اتوبوسهای چینی
علیزاده در رابطه با قرار داد اتوبوس های چینی اعلام کرد: در قالب قراردادهای منعقدشده با چین، تاکنون ۵۹۶ دستگاه اتوبوس وارد تهران شده است. از این تعداد، ۴۹۵ دستگاه اتوبوس برقی هایگر وارد مدار بهرهبرداری شده و در ۳۱ خط اتوبوسرانی به شهروندان خدمات ارائه میکنند.
وی افزود: همچنین ۱۰۱ دستگاه اتوبوس دوکابین ۱۸یوتانگ وارد تهران شده که بخشی از آنها در خطوط تندرو فعال هستند و بخشی دیگر در حال تجهیز و آمادهسازی قرار دارند.
روایت میدانی خبرنگار مهر از ایستگاه BRT
با توجه به اخبار منتشرشده درباره ورود اتوبوسهای برقی به ناوگان حملونقل عمومی تهران، یک صبح زود مانند همیشه راهی ایستگاه BRT شدم تا از نزدیک تغییرات را مشاهده کنم. نخستین نکتهای که توجه مرا جلب کرد، کوتاهتر شدن صف انتظار مسافران و رسیدن بهموقع اتوبوسها بود؛ موضوعی که رضایت بسیاری از شهروندان را به همراه داشت.
در میان جمعیت، گفتگوی مسافران درباره تفاوت اتوبوسهای جدید و فرسوده به گوش میرسید. برخی از تهویه نامناسب و خرابی کولر در اتوبوسهای قدیمی گلایه داشتند و برخی دیگر از فضای محدود و ازدحامی میگفتند که در ساعات اوج تردد، سفر را برایشان دشوار میکرد. صندلیهای فرسوده و نامناسب نیز از دیگر مواردی بود که مسافران به آن اشاره میکردند.
در مقابل، افرادی که سوار اتوبوسهای جدید میشدند از کیفیت بهتر صندلیها، ظرفیت مناسبتر ناوگان و عملکرد مطلوب سیستم سرمایشی سخن میگفتند. آنها همچنین کاهش زمان انتظار در ایستگاهها را یکی از مهمترین مزایای ورود اتوبوسهای جدید میدانستند و از بهبود شرایط سفرهای روزانه خود ابراز رضایت میکردند.
خروج ناوگان فرسوده چگونه انجام میشود؟
علیزاده در پاسخ به پرسش دیگر مهر، که با ورود اتوبوسهای جدید چه میزان از ناوگان فرسوده از رده خارج خواهد شد است؟ گفت: میزان خروج ناوگان فرسوده متناسب با روند ورود ناوگان جدید و امکان بازسازی اتوبوسهای موجود تعیین میشود.
وی تأکید کرد: سیاست شرکت واحد، جایگزینی تدریجی ناوگان غیرقابل بازسازی با اتوبوسهای جدید است.
ویژگیهای فنی اتوبوسهای برقی
این اتوبوسها از نوع Battery Electric Bus هستند و با باتری شارژی و بدون موتور احتراقی کار میکنند و در پایانهها شارژ میشوند.ظرفیت آنها ۷۷ نفر است که شامل ۳۴ صندلی ثابت، دو صندلی تاشو و یک صندلی راننده میشود.
داخل کابین به پورتهای USB و Type-C مجهز بوده و برای نظارت و ایمنی، دوربینهای داخلی و سیستم دید ۳۶۰ درجه در آنها تعبیه شده است.
زیرساخت شارژ برقی
اکبراختیاری، مدیرعامل شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران، گفت: هفتمین ایستگاه شارژ برقی در تهران راهاندازی شده است؛ در حال حاضر ۱۳۰ دستگاه شارژر ۱۲۰ کیلوواتی در سطح شهر فعال است که امکان شارژ همزمان ۳۸۰ دستگاه اتوبوس برقی را در چرخه ۲۴ ساعته فراهم میکند. این زیرساختها همچنین ظرفیت شارژ حدود هزار دستگاه تاکسی برقی را نیز دارند.
مردم چه زمانی اثر نوسازی را احساس میکنند؟
به گفته علیزاده، بخشی از آثار نوسازی ناوگان هماکنون در خطوط قابل مشاهده است. ورود حدود ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، افزایش اتوبوسهای دوکابین و رسیدن ناوگان فعال به ۳ هزار و ۲۴۴ دستگاه، باعث بهبود خدمات شده است.
وی افزود: با تکمیل قراردادهای داخلی و خارجی و ورود تدریجی ناوگان جدید، شهروندان در ماههای آینده کاهش زمان انتظار و ارتقای کیفیت سفرهای شهری را به شکل ملموستری تجربه خواهند کرد.
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بیان کرد: اتوبوسهای برقی به دلیل فعالیت در خطوط درونشهری و عدم استفاده از سوختهای فسیلی، نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوا و توسعه حملونقل پاک ایفا میکنند. در حال حاضر ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی در سطح شهر در حال خدمترسانی هستند و توسعه این ناوگان ادامه خواهد داشت.
چشمانداز حملونقل پاک
ورود این اتوبوسها بخشی از طرح نوسازی ناوگان فرسوده شهری محسوب میشود که هدف آن کاهش آلودگی هوا و ارتقای کیفیت حملونقل عمومی عنوان شده است. کارشناسان حوزه شهری معتقدند در صورت توسعه کامل این ناوگان، میتوان شاهد تغییر قابل توجهی در کیفیت هوای کلانشهرها و تجربه سفرهای درونشهری بود.
با وجود اقدامات انجامشده برای نوسازی ناوگان حملونقل عمومی، همچنان تعدادی اتوبوس فرسوده در سطح شهر فعالیت میکنند. شهروندان انتظار دارند خدماتی نظیر سیستم سرمایشی مناسب، صندلیهای استاندارد و کاهش زمان انتظار در ایستگاهها فراهم شود. فرسودگی ناوگان و کیفیت پایین برخی خدمات میتواند موجب کاهش استقبال از حملونقل عمومی و گرایش بیشتر شهروندان به استفاده از خودروهای شخصی شود؛ موضوعی که در نهایت به افزایش ترافیک، آلودگی هوا و مصرف سوخت منجر خواهد شد.
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