به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره رسانهای «خانواده امید فردا» با هدف ترویج فرهنگ خانوادهمحوری، تقویت بنیان خانواده و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به مسائل اجتماعی و تربیتی، با همت دبیرخانه جشنواره در امور بانوان اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان برگزار شد.
اسامی برگزیدگان نهایی در سه بخش دانشآموزی، فرهنگیان و خبرنگاران اعلام شد.
بخش دانشآموزان برگزیده
رشته شعر:
راحیل شعبان (خرمآباد)
فائزه بیرانوند (منطقه بیرانوند)
شقایق فتحی (کوهدشت)
امیرعلی اسدی (ازنا)
رشته نقاشی:
دیانا منتظری (ازنا)
ساره غلامی (ازنا)
عطرین عبدی (ناحیه ۲ خرمآباد)
تسنیم ساکی (ناحیه ۲ خرمآباد)
فاطمه عالینژاد (خرمآباد)
رشته پادکست:
آریانا گنجی (پلدختر)
بخش فرهنگیان برگزیده
رشته پوستر:
نسرین علیجانی (سلسله)
مریم قادری (الیگودرز)
فاطمه دلیخون (دورود)
عارف حیدریانمنش (ناحیه ۲ خرمآباد)
اکرم رمضانی (اشترینان)
رشته مقاله:
احسان حقنظری (سلسله)
احمد میردرکوندی (ناحیه ۲ خرمآباد)
مهر احمدیپور (ناحیه ۲ خرمآباد)
رشته داستان کوتاه:
الهام نظری (پلدختر)
فاطمه درویشی (دورود)
بخش خبرنگاران برگزیده
رشته یادداشت:
ابراهیم شریفی
رضا مریدیاصل
رضا میرزایی
آرزو جافری
سمیه حسنزاده مقدم
جشنواره رسانهای «خانواده امید فردا» با هدف شناسایی و تجلیل از استعدادهای برتر در حوزههای هنری، ادبی و رسانهای با محوریت خانواده و برداشتن گامی مؤثر در جهت ارتقای سطح آگاهی عمومی و ترویج ارزشهای نهاد خانواده برگزار شده است.
نظر شما