به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره رسانه‌ای «خانواده امید فردا» با هدف ترویج فرهنگ خانواده‌محوری، تقویت بنیان خانواده و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به مسائل اجتماعی و تربیتی، با همت دبیرخانه جشنواره در امور بانوان اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان برگزار شد.

اسامی برگزیدگان نهایی در سه بخش دانش‌آموزی، فرهنگیان و خبرنگاران اعلام شد.

بخش دانش‌آموزان برگزیده

رشته شعر:

راحیل شعبان (خرم‌آباد)

فائزه بیرانوند (منطقه بیرانوند)

شقایق فتحی (کوهدشت)

امیرعلی اسدی (ازنا)

رشته نقاشی:

دیانا منتظری (ازنا)

ساره غلامی (ازنا)

عطرین عبدی (ناحیه ۲ خرم‌آباد)

تسنیم ساکی (ناحیه ۲ خرم‌آباد)

فاطمه عالی‌نژاد (خرم‌آباد)

رشته پادکست:

آریانا گنجی (پلدختر)

بخش فرهنگیان برگزیده

رشته پوستر:

نسرین علیجانی (سلسله)

مریم قادری (الیگودرز)

فاطمه دلیخون (دورود)

عارف حیدریان‌منش (ناحیه ۲ خرم‌آباد)

اکرم رمضانی (اشترینان)

رشته مقاله:

احسان حق‌نظری (سلسله)

احمد میردرکوندی (ناحیه ۲ خرم‌آباد)

مهر احمدی‌پور (ناحیه ۲ خرم‌آباد)

رشته داستان کوتاه:

الهام نظری (پلدختر)

فاطمه درویشی (دورود)

بخش خبرنگاران برگزیده

رشته یادداشت:

ابراهیم شریفی

رضا مریدی‌اصل

رضا میرزایی

آرزو جافری

سمیه حسن‌زاده مقدم

جشنواره رسانه‌ای «خانواده امید فردا» با هدف شناسایی و تجلیل از استعدادهای برتر در حوزه‌های هنری، ادبی و رسانه‌ای با محوریت خانواده و برداشتن گامی مؤثر در جهت ارتقای سطح آگاهی عمومی و ترویج ارزش‌های نهاد خانواده برگزار شده است.