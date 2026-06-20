تحقق ۱۰۵ درصدی تعهد اشتغال در شهرستان اردل

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قنبری بعد از ظهر شنبه در نشست شورای اشتغال شهرستان اردل با اشاره به بررسی وضعیت اشتغال شهرستان در سامانه رصد اظهار کرد: تعهد اشتغال شهرستان اردل در سال ۱۴۰۴، تعداد یکهزار و ۳۴۴ فرصت شغلی بوده که خوشبختانه تاکنون یکهزار و ۴۲۱ مورد در سامانه ثبت و محقق شده است که نشاندهنده تحقق بیش از ۱۰۵ درصدی تعهد اشتغال این شهرستان است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در این نشست همچنین سهم اشتغال شهرستان اردل برای سال ۱۴۰۵ مورد بررسی قرار گرفت که بر این اساس، ایجاد ۶۶۹ فرصت شغلی بین ۲۳ دستگاه اجرایی شهرستان توزیع و برش دستگاهی آن مشخص شد.
قنبری تصریح کرد: تمامی دستگاههای اجرایی متعهد شدند اطلاعات مربوط به اشتغال ایجاد شده را بهموقع در سامانه رصد ثبت کنند تا امکان پایش و ارزیابی دقیق عملکرد دستگاهها فراهم شود.
وی یکی دیگر از موضوعات مطرحشده در این جلسه را بهکارگیری اتباع خارجی عنوان کرد و گفت: اشتغال اتباع خارجی غیرمجاز در سطح استان بهطور کامل ممنوع است و از کارفرمایان درخواست میشود از بهکارگیری این افراد خودداری کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اجرای طرح «هزار میدان، هزار بازار» افزود: یکی از مهمترین مشکلات فعالان مشاغل خانگی و کارگاههای خرد، بازاریابی و فروش محصولات است که در همین راستا برگزاری بازارچههای عرضه محصولات در دستور کار قرار گرفته است.
قنبری خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزی انجام شده، ۲۲ بازارچه عرضه محصولات مشاغل خانگی در سطح استان برگزار خواهد شد که شهرستان اردل نیز با همکاری فرمانداری و شهرداریها میزبان بخشی از این بازارچهها خواهد بود.
وی تأکید کرد: شهرداریها بر اساس قانون حمایت از مشاغل خانگی مکلف به همکاری در برگزاری این بازارچهها هستند و امیدواریم با اجرای این برنامه، زمینه رونق بازار فروش تولیدات مشاغل خانگی و کارگاههای کوچک فراهم شود.
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