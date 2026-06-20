نمازظهر عاشورا به یک فرهنگ فراگیر در مازندران تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عباسعلی ابراهیمی بعدازظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی مازندران با اشاره به قرار گرفتن در ایام ماه محرم، اظهار کرد: نهضت عاشورا دارای پیام‌ها و درس‌های فراوانی برای جامعه اسلامی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی یکی از مهم‌ترین پیام‌های قیام امام حسین (ع) را ایستادگی در برابر ظلم و ستم دانست و افزود: فرهنگ عاشورا به ما می‌آموزد که در برابر ستمگران تسلیم نشویم و در مسیر حق و عدالت ثابت‌قدم بمانیم.

دبیر ستاد اقامه نماز مازندران با بیان اینکه بعد عبادی و معنوی عاشورا نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تصریح کرد: تجلی این موضوع را می‌توان در اقامه نماز ظهر عاشورا مشاهده کرد که یکی از برجسته‌ترین پیام‌های نهضت حسینی به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت ترویج این فرهنگ در جامعه گفت: انتظار می‌رود شورای فرهنگ عمومی، هیئت‌های مذهبی و تمامی مجموعه‌های مرتبط توجه ویژه‌ای به اقامه نماز ظهر عاشورا داشته باشند تا این سنت ارزشمند بیش از گذشته در سطح استان نهادینه شود.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: نماز ظهر عاشورا باید به عنوان یک فرهنگ عمومی در دیار علویان مورد توجه قرار گیرد و از کمرنگ شدن آن جلوگیری شود.

وی افزود: لازم است هر سال زمینه حضور گسترده‌تر مردم در این فریضه الهی فراهم شود تا پیام عبودیت، بندگی و معنویت عاشورا به شکل عینی در جامعه تجلی پیدا کند.