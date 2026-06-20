به گزارش خبرگزاری مهر، حسین کازرونی فعال رسانه ای در صفحه شخصی اش نوشت: در موضوع لبنان باید سه لایه را همزمان مدنظر داشت؛ لایه‌هایی که هرکدام اهمیت و اقتضائات خاص خود را دارند.



لایه نخست، پایان دادن به آتشی است که جان و مال شیعیان لبنان را هدف گرفته است. این مسئله از یک سو وظیفه‌ای دینی و انسانی است و از سوی دیگر، وفای به عهد با مردمی است که در حمایت از ایران، خود را در معرض این نبرد قرار دادند و هزینه‌های سنگینی پرداختند.



لایه دوم، حفظ حداکثری زیرساخت‌های انسانی و نظامی حزب‌الله است. دشمن به خوبی می‌داند که زمان به سود او نیست؛ از همین رو تمام توان خود را به کار گرفته تا به منطقه راهبردی علی‌الطاهر، مشرف بر نبطیه، دست یابد. هدف، کسب برتری میدانی و تسلط بر یکی از مهم‌ترین مناطق نظامی مرتبط با حزب‌الله است.



لایه سوم، تثبیت معادله جدید قدرت در منطقه است؛ معادله‌ای که بر پایه بازدارندگی ایران و هم‌پیمانانش شکل گرفته است. اسرائیل تمام تلاش خود را به کار بسته تا این معادله تثبیت نشود و بتواند خود را بازیگری آزاد، خارج از محدودیت‌های ناشی از توافقات و ترتیبات موجود تعریف کند. روشن است که اگر رژیم صهیونیستی موفق به تثبیت چنین موقعیتی شود، به لبنان و غزه اکتفا نخواهد کرد و حملات به خاک ایران نیز می‌تواند بار دیگر در دستور کار آن قرار گیرد؛ آن هم بدون آنکه خود را مقید به هیچ چارچوب یا توافقی بداند.



از این رو، از سه منظر انسانی، تاکتیکی و راهبردی، ضروری است که هرچه سریع‌تر در ساعت‌ها و روزهای آینده از تمامی ابزارهای در اختیار برای مهار اسرائیل استفاده کنیم.