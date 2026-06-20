به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای اداری شهرستان دوره چگنی به مناسبت گرامیداشت فرارسیدن هفته قوه قضائیه و در راستای رسیدگی به مطالبات مردم و محرومیت‌زدایی، با حضور حمزه رضایی، بازرس کل قضایی استان لرستان، فرماندار و امام جمعه شهرستان و جمعی از مدیران ادارات در فرمانداری دوره چگنی امروز برگزار شد.

تأکید بازرس کل قضایی بر پیگیری مستمر دستگاه‌های اجرایی تا تکمیل نهایی پروژه‌ها

حمزه رضایی، بازرس کل قضایی استان، در این نشست که با هدف بررسی و اتخاذ تدابیر لازم برای کمک به توسعه و حل چالش‌های این منطقه برگزار شد، اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی موظفند تا تکمیل نهایی پروژه‌ها، اجرای تعهدات خود را به‌صورت مستمر و جدی دنبال کنند.

وی ادامه داد: هرچند پیگیری‌های مستمر و مطلوبی در جهت حل مشکلات این شهرستان توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط انجام شده و درصد کم باقی‌مانده نیز در دست بررسی است.

رصد و پیگیری روند اجرای پروژه‌ها در فرمانداری

رضایی در این جلسه با اشاره به مسئولیت فرماندار به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان اظهار کرد: روند اجرا و تکمیل پروژه‌های این شهرستان در فرمانداری شهرستان رصد و پیگیری شود و دستگاه‌های مسئول نیز تا حصول نتیجه، وظایف و تعهدات خود را دنبال کنند.

قدردانی از تلاش مدیران و تأکید بر رفع موانع احتمالی

وی ضمن قدردانی از تلاش مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و شهرستان افزود: انتظار می‌رود تمامی دستگاه‌ها با جدیت بیشتر موانع احتمالی را برطرف کرده و اجازه ندهند اجرای مصوبه‌ها و پروژه‌های مورد مطالبه مردم با وقفه مواجه شود و لازم است تا تکمیل و بهره‌برداری نهایی پیگیر باشیم.

پیگیری مصوبات سفر رئیس سازمان بازرسی کل کشور به لرستان

بازرس کل استان، در این جلسه ضمن تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، اظهار داشت: در خصوص پیگیری مصوبات سفر استانی رئیس عالی سازمان بازرسی کل کشور به استان لرستان، پیگیری‌ها و اقدامات خوبی صورت گرفته است و نیاز است تا اجرای کامل این مصوبات، پیگیری‌های مستمر و جدی انجام شود.

وی ادامه داد: انشاءالله رفع محرومیت و بهبود زیرساخت‌های این شهرستان با مشارکت تمام دستگاه‌ها و به صورت جهادی در دستور کار قرار گیرد و از مدیران انتظار داریم که مشکلات را مکتوب و حضوری به این بازرسی کل اعلام نمایند.

شناسایی دقیق اولویت‌ها و برنامه‌ریزی عملیاتی

رضایی افزود: حضور اعضای شورای اداری، فرصتی مغتنم برای شناسایی دقیق اولویت‌هاست تا با برنامه‌ریزی عملیاتی، شاهد بهبود وضعیت در این منطقه باشیم.

پیگیری ایجاد شهرک فرآوری سنگ و نظارت بر معادن

وی ادامه داد: ایجاد شهرک فرآوری سنگ در دست پیگیری است و اقدامات لازم صورت گرفته است و پیگیر هستیم.

بازرس کل قضایی استان لرستان اضافه کرد: نظارت بر معادن به طور جد توسط دستگاه متولی می‌بایست صورت گیرد و تخلفات این معادن از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.

پیگیری حق‌آبه کشکان و تکمیل طرح‌های هادی

وی گفت: در خصوص آب کشکان و حق‌آبه شهرستان، مراتب از طریق مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان پیگیری و تذکر لازم داده شد و در خصوص طرح هادی نیز بنیاد مسکن استان اقداماتی انجام داده و در حال تکمیل نهایی می‌باشد.

اختصاص حقوق دولتی معادن به شهرستان پس از سفر رئیس سازمان بازرسی

رضایی گفت: حقوق دولتی معادن در گذشته به شهرستان اختصاص داده نمی‌شد و لذا بعد از سفر ریاست عالی سازمان، این اقدام نیز صورت گرفته است.

همچنین، امام جمعه شهرستان دوره چگنی نیز در این نشست از زحمات و همراهی‌های بی‌وقفه بازرس کل و مجموعه بازرسی استان در مسیر خدمت‌رسانی به مردم تشکر و قدردانی و بر ضرورت پیگیری جدی مصوبات این جلسه توسط دستگاه‌های متولی و پاسخگویی به دغدغه‌های شهروندان تأکید کرد.

در پایان این نشست، مقرر شد ادارات ذی‌ربط، اقدامات حمایتی خود را برای رفع کمبودها و مشکلات این شهرستان اجرایی کنند و گزارش پیشرفت آن به طور مستمر به بازرسی کل استان و فرمانداری شهرستان اعلام شود.