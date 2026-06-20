پرواز ۴۱۶۹ مهر پس از فرود در مهرآباد از باند منحرف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: پرواز شماره ۴۱۶۹ شرکت هواپیمایی مهر با علامت ثبت EP-MRA که صبح امروز (شنبه، ۳۰ خرداد) در مسیر شیراز به تهران در حال انجام بود، هنگام فرود در فرودگاه مهرآباد دچار سانحه شد.

بر اساس این گزارش، این پرواز در ساعت ۱۰:۲۴ صبح و هنگام فرود در باند فرودگاه مهرآباد، پس از تماس با باند دچار آسیب‌دیدگی در یکی از چرخ‌های ارابه فرود شد. در ادامه و پس از طی مسافتی و کاهش سرعت، هواپیما به دلایلی که در دست بررسی است از باند خارج شده و در حاشیه آن متوقف شد.

سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: در پی وقوع این حادثه، تیم بررسی سوانح و حوادث بلافاصله به محل اعزام شده و روند بررسی تخصصی برای تعیین علت وقوع سانحه آغاز شده است.

بر اساس اعلام این سازمان، تمامی مسافران و خدمه پرواز در سلامت کامل هستند.

گفتنی است اطلاعات تکمیلی درباره علت و جزئیات این حادثه پس از پایان بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.