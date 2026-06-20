ضرورت ترمیم تابلوهای سردرکوچه های مزین به نام شهدا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، نرگس معدنی‌پور، در بازدید از دبیرخانه «تهران شهر شهدا» سازمان بسیج شهرداری تهران که با همراهی محمدمهدی حسن زاده مسئول سازمان بسیج شهرداری تهران صورت گرفت؛ با اشاره به اهمیت این اقدام فرهنگی، اظهار داشت: در این بازدید، فرایند اجرای طرح را از زبان همکاران فعال در سازمان بسیج شهرداری تهران و مرکز آفرینش‌های سازمان بسیج شهرداری تهران شنیدیم. اقدامات انجام‌ شده در این حوزه بسیار ارزشمند است و بخشی از خلأها و کمبودهایی را که در سال‌های گذشته در زمینه تابلوهای شهدا وجود داشت، جبران کرده است.

وی افزود: تابلوهای سردر کوچه‌های مزین به نام شهدا نیازمند احیا، ترمیم و به‌روزرسانی بودند و خوشبختانه سازمان بسیج شهرداری تهران برای انجام این مأموریت اعلام آمادگی کرد. در دوره ششم شورای اسلامی شهر تهران نیز این مسئولیت به سازمان بسیج واگذار شد و این مجموعه با ایجاد دبیرخانه تخصصی و برنامه‌ریزی دقیق، اجرای این طرح را به‌ خوبی پیش برده است.️

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از مهم‌ترین مسئولیت‌های مدیریت شهری است، گفت: اگرچه این موضوع در ادوار گذشته نیز مورد توجه بوده، اما با توجه به شرایط و حوادث سال‌های اخیر، توجه به فرهنگ ایثار و شهادت بیش از گذشته ضرورت یافته است. از این‌رو تکریم مقام شهدا و تلاش برای گسترش فرهنگ ایثار باید با جدیت دنبال شود.️

وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین راه‌های زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا، معرفی آنان به نسل‌های امروز است. مزین شدن کوچه‌ها و معابر به نام شهدا می‌تواند گام مؤثری در این مسیر باشد، اما این موضوع نباید تنها به نام‌گذاری و نصب پلاک محدود شود. لازم است ابعاد شخصیتی و سیره شهدا نیز به مردم معرفی شود.

معدنی‌پور خاطرنشان کرد: سازمان بسیج شهرداری تهران با اجرای طرح تابلوهای جدید شهدا، گامی مؤثر در معرفی بهتر این عزیزان به شهروندان برداشته‌اند و این اقدام می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت را فراهم کند.

وی در پایان ضمن قدردانی از دست‌اندرکاران این طرح، ابراز امیدواری کرد روند تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا و اجرای برنامه‌های فرهنگی مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت با قوت بیشتری ادامه یابد و گفت: ما هرچه داریم از شهدا داریم و باید برای پاسداشت یاد و راه آنان، گام‌های مؤثرتری برداریم.