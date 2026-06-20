https://mehrnews.com/x3cnH7 ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۷ کد مطلب 6866081 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۷ اجتماع هیئتهای مذهبی بخش سندرک میناب در عزای سیدالشهدا علیهالسلام میناب- اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی بخش سندرک در عصر روز پنجم محرم با حضور عزاداران برگزار شد. دریافت 12 MB کد مطلب 6866081 کپی شد مطالب مرتبط اصلاح قلب مبنای تعالی انسان/ راه تسلط شیطان بر قلب چیست قتل همسر با قرص برنج/انکار اتهام در دادگاه در آپدیت جدید تلگرام عکس ها خود به خود از بین می روند برچسبها میناب.هرمزگان مراسم عزاداری محرم و صفر تاسوعا و عاشورا
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