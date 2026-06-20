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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۳۷

اجتماع هیئت‌های مذهبی بخش سندرک میناب در عزای سیدالشهدا علیه‌السلام

اجتماع هیئت‌های مذهبی بخش سندرک میناب در عزای سیدالشهدا علیه‌السلام

میناب- اجتماع بزرگ هیئت‌های مذهبی بخش سندرک در عصر روز پنجم محرم با حضور عزاداران برگزار شد.

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کد مطلب 6866081

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