به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه اجلاس بین‌المللی انرژی در بیشکک، نشست مشترکی با حضور مصطفی رجبی مشهدی، معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، حمیدرضا عظیمی، قائم‌مقام سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، غلامحسین یادگاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان و وزیر انرژی این کشور برگزار شد.

در این دیدار، آخرین دستاوردها و اقدامات جمهوری اسلامی ایران در توسعه و احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، افزایش ظرفیت تولید برق پاک و بهره‌گیری از توانمندی شرکت‌های فنی و مهندسی داخلی تشریح شد. همچنین طرف ایرانی آمادگی خود را برای انتقال تجربیات و دانش فنی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر به قرقیزستان اعلام کرد.

وزیر انرژی قرقیزستان با استقبال از تجربیات ایران در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، بر علاقه‌مندی کشورش برای گسترش همکاری‌ها در این حوزه تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از توان فنی و مهندسی شرکت‌های ایرانی در اجرای طرحهای مرتبط شد.

در ادامه این نشست، طرفین بر تدوین نقشه راه همکاری‌های مشترک، توسعه تعاملات فنی و مهندسی، حضور فعال شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در پروژه‌های زیرساختی قرقیزستان و تبادل تجربیات در حوزه مدیریت مصرف و نوسازی شبکه برق تأکید کردند.

این دیدار بیانگر جایگاه رو به رشد صنعت برق ایران و تبدیل شدن کشور به یکی از الگوهای موفق منطقه در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و خدمات فنی و مهندسی در میان کشورهای آسیای میانه و عضو سازمان همکاری شانگهای است.