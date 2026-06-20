به گزارش خبرنگار مهر، مهرام روانبخش عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به جایگاه راهبردی خوزستان در صادرات غیرنفتی کشور اظهار کرد: مرز چذابه یکی از مهمترین دروازههای صادراتی ایران به عراق است و بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی و تولیدات صنعتی استان از این مسیر به بازار عراق صادر میشود.
وی افزود: توقفهای طولانی کامیونها در مرز موجب افزایش هزینههای حملونقل، استهلاک ناوگان و کاهش کیفیت برخی کالاهای صادراتی میشود: از این رو اجرای طرح هوشمندسازی پایانه چذابه با هدف کاهش زمان تشریفات مرزی و افزایش بهرهوری در فرآیند صادرات برنامهریزی شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان ادامه داد: این طرح بر دو محور اصلی شامل مدیریت هوشمند ورود و نوبتدهی کامیونها استوار است و با استفاده از سامانههای هوشمند میتوان فرآیندهای مرزی را تسریع کرد و زمان توقف ناوگان را به شکل قابل توجهی کاهش داد.
وی بیان کرد: راهاندازی سامانههای پلاکخوان و نوبتدهی هوشمند برای مدیریت ترافیک ناوگان در پایانه مرزی نیز پیشبینی شده است تا از تجمع کامیونها در محوطه مرزی جلوگیری و ورود ناوگان بر اساس زمانبندی مشخص انجام شود.
روانبخش گفت: هوشمندسازی پایانه چذابه گامی مهم در مسیر افزایش سرعت، شفافیت و تقویت صادرات غیرنفتی کشور است و میتواند نقش مهمی در توسعه مبادلات تجاری ایران و عراق ایفا کند.
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