  1. استانها
  2. خوزستان
۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۲۹

هوشمندسازی مرز چذابه زمان توقف کامیون‌ها را کاهش می‌دهد

هوشمندسازی مرز چذابه زمان توقف کامیون‌ها را کاهش می‌دهد

اهواز - مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: هوشمندسازی پایانه مرزی چذابه با هدف کاهش زمان توقف ناوگان و تسهیل روند صادرات به عراق در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرام روانبخش عصر امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به جایگاه راهبردی خوزستان در صادرات غیرنفتی کشور اظهار کرد: مرز چذابه یکی از مهم‌ترین دروازه‌های صادراتی ایران به عراق است و بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی، مصالح ساختمانی و تولیدات صنعتی استان از این مسیر به بازار عراق صادر می‌شود.

وی افزود: توقف‌های طولانی کامیون‌ها در مرز موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، استهلاک ناوگان و کاهش کیفیت برخی کالاهای صادراتی می‌شود: از این رو اجرای طرح هوشمندسازی پایانه چذابه با هدف کاهش زمان تشریفات مرزی و افزایش بهره‌وری در فرآیند صادرات برنامه‌ریزی شده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان ادامه داد: این طرح بر دو محور اصلی شامل مدیریت هوشمند ورود و نوبت‌دهی کامیون‌ها استوار است و با استفاده از سامانه‌های هوشمند می‌توان فرآیندهای مرزی را تسریع کرد و زمان توقف ناوگان را به شکل قابل توجهی کاهش داد.

وی بیان کرد: راه‌اندازی سامانه‌های پلاک‌خوان و نوبت‌دهی هوشمند برای مدیریت ترافیک ناوگان در پایانه مرزی نیز پیش‌بینی شده است تا از تجمع کامیون‌ها در محوطه مرزی جلوگیری و ورود ناوگان بر اساس زمان‌بندی مشخص انجام شود.

روانبخش گفت: هوشمندسازی پایانه چذابه گامی مهم در مسیر افزایش سرعت، شفافیت و تقویت صادرات غیرنفتی کشور است و می‌تواند نقش مهمی در توسعه مبادلات تجاری ایران و عراق ایفا کند.

کد مطلب 6866136

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها