به گزارش خبرنگار مهر، جواد هدایتی، مدیرکل ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری و حملونقل جادهای، در خصوص تجمع ناوگان ترانزیتی در پایانه مرزی آستارا اظهار کرد: مراجعه کامیونهای یخچالدار صادراتی و ترانزیتی در آستانه سال نو میلادی تا دو ماه پس از آن در این پایانه مرزی، هر ساله با افزایش مواجه میشود.
وی افزود: در سالهای گذشته برای توسعه زیرساختهای لجستیکی آستارا، از جمله احداث پل دوم بین ایران و آذربایجان، توسعه پسکرانه مرزی و راهاندازی سامانه نوبتدهی با هدف تسهیل تردد ناوگان ترانزیتی و تجاری در پایانه مرزی آستارا، از سوی وزارت راه و شهرسازی سرمایهگذاری شده است.
مدیرکل ترانزیت و حملونقل بینالمللی با تأکید بر افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی ترددهای سالانه ناوگان ترانزیتی از این پایانه در سنوات اخیر، بیان کرد: صادرات محصولات کشاورزی تولید شده خارج از فصل به مقصد کشورهای اوراسیا، همچون روسیه، تقاضا برای تردد از این پایانه را افزایش داده است.
هدایتی ادامه داد: به منظور جلوگیری از تجمع ناوگان و توقف آنها در مرز آستارا، زمان حضور ناوگان حامل کالاهای ترانزیتی برای خروج از پایانه از طریق ثبتنام در سامانه نوبتدهی مجازی، فراخوان و اطلاعرسانی میشود.
وی تصریح کرد: اغلب ناوگان یخچالدار کشورهای روسیه و جمهوری آذربایجان، با توجه به بارگیری محصولات باغی و کشاورزی از سردخانههای اطراف آستارا، پس از بارگیری وارد این پایانه مرزی میشوند.
هدایتی از برگزاری نشستهای سهجانبه و دوجانبه مرزی بین جمهوری اسلامی ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان طی سال جاری میلادی خبر داد و یادآور شد: طی روزهای اخیر نیز نشستهای مرزی مشترکی در آستارا و با هدف سرعتبخشیدن به روند تردد کامیونهای صادراتی و ترانزیتی با مسئولان مرزی جمهوری آذربایجان برگزار شده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس تفاهم صورت گرفته بین ایران و جمهوری آذربایجان، پذیرش آذربایجان به دامنه ۳۰۰ تا ۳۵۰ دستگاه رسیده و کماکان در حال افزایش است و در صورت تداوم، به زودی اغلب ناوگان از مرز آستارا به مقاصد سفرهای خود اعزام میشوند.
نظر شما