سالانه ۴میلیون تن کالا از پایانه های مرزی آذربایجان ‌غربی جابجا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان شکری در خصوص وضعیت راه‌ها، پایانه‌های مرزی و کریدورهای بین‌ المللی استان اظهار کرد: آذربایجان‌ غربی با برخورداری از ۱۲ هزار کیلومتر انواع راه، هفت پایانه مرزی رسمی، ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای مهم بین‌المللی، از جایگاه ویژه‌ای در توسعه تجارت، ترانزیت و اقتصاد کشور برخوردار است.

وی با اشاره به فعالیت شش مرز رسمی استان و روند تجهیز مرز کوزه‌رش برای برقراری تردد مسافری، افزود: سالانه بین ۵ تا ۶ میلیون مسافر و حدود ۴ میلیون تن کالا از پایانه‌های مرزی استان جابه‌جا می‌شود و روزانه نیز بین یک‌هزار و ۵۰۰ تا یک‌هزار و ۸۰۰ دستگاه کامیون از مرزهای استان تردد می‌کنند.

شکری، تسریع در اجرای طرح‌ های جامع پایانه‌ های مرزی را که پیش‌تر در شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی کشور به تصویب رسیده و هم‌ اکنون در مرحله برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار قرار دارند، از مهم‌ترین مطالبات این حوزه عنوان کرد.

وی اجرای طرح‌های توسعه پسکرانه‌های مرزی را از مهم‌ترین برنامه‌های توسعه‌ای استان برشمرد و گفت: اجرای این طرح‌ها نقش مؤثری در افزایش ظرفیت پایانه‌ها، ارتقای سطح خدمات، تسهیل تردد و رونق مبادلات تجاری و ترانزیتی استان خواهد داشت.

شکری با اشاره به طرح جامع لجستیکی کشور افزود: بر اساس این طرح، ایجاد مرکز لجستیک مرزی بازرگان به آذربایجان‌ غربی اختصاص یافته است، اما با توجه به ظرفیت‌های گسترده مرزی استان، این میزان پاسخگوی نیازهای موجود نیست و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی بیشتری برای استان مورد انتظار است.

وی همچنین از رسیدن پروژه احداث ایست اختیاری پایانه مرزی رازی به مرحله برگزاری مناقصه خبر داد و گفت: پس از انتخاب پیمانکار، عملیات اجرایی این پروژه آغاز خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی با بیان اینکه مسیر منتهی به پایانه مرزی رازی از شرایط مناسب و مسیر هموار برای تردد ناوگان باری برخوردار است، اظهار کرد: با وجود این ظرفیت، میزان تردد روزانه کامیون‌ها از این مرز همچنان محدود بوده و در حال حاضر بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ دستگاه در روز است که قابلیت افزایش قابل توجهی دارد.

وی خاطرنشان کرد: مطالعات مکان‌ یابی برای احداث ایست اختیاری و پسکرانه پایانه مرزی تمرچین نیز در دست انجام است و پس از نهایی شدن مطالعات، مراحل اجرایی این پروژه نیز دنبال خواهد شد.